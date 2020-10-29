Владимир Зеленский заявил, что в Украине – самый низкий в Европе показатель смертности. Между тем число больных и умерших в государстве увеличивается едва ли не ежедневно. А еще Максим Степанов сказал, что всех людей, у которых есть признаки коронавирусной болезни, тестируют бесплатно. Но журналист опроверг такие заявления.

Андрей Костюк встретился с COVID-19 вживую. О его истории болезни читайте и смотрите в сюжете 24 канала.

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Начало истории с COVID-19

История Андрея Костюка с COVID-19 началась 6 октября 2020 года. Постоянные кашель, усталость и слабость не давали ему возможности позвонить в скорую. А когда все же дозвониться в больницу и описать свои симптомы удалось, то помочь ему никто не мог.

Первые препятствия

Его декларация была подписана в другом месте. Тогда он столкнулся с множеством вопросов, на которые никто не знал ответов: ни он в Киеве, ни его врач во Львове:

где сдать тест;

где найти врача;

где взять деньги.

Проблема заключалась в том, что в больницу нельзя прийти с температурой и симптомами болезни. Больница не может прийти за тестом без подписанной декларации. А декларацию можно подписать только в больнице.



История болезни Андрея Костюка / Скриншот с видео

Череда везений

Дальше началась очередь везений.

Везение 1. Ему все же сделали тест. Частная лаборатория в конце рабочей смены случайно проезжала мимо его дома и заехала к нему. Тест оказался положительным.

Везение 2. За него взялись врачи. Точнее, одна врачиха, которая просто решила помочь. На тот момент у него был громкий кашель, а температура, как и способность чувствовать запахи, исчезли.

Домашняя самоизоляция

Еще одно испытание – это круглосуточная домашняя самоизоляция, которая длилась 3 недели. Во время нее его никто не контролировал: ни полиция, которой из ковидного фонда выделили 4,5 миллиарда гривен, ни Дия, которой гордится президент Украины.

Финансовые проблемы

ПЦР-тест в частных лабораториях Киева стоит от 700 до 2000 гривен. Журналисту он обошелся в 1200 гривен. Много стоили и лекарства, антибиотики, витамины, жаропонижающие: Витамин С, витамин D, Цинк, Респиброн, Сумамед, Парацетамол. Все вместе – примерно тысяча гривен. Повторный тест – 1200 гривен, КТ – 1500 гривен. И это только потому, что болезнь прошла без особых осложнений. На самом деле лечение стоит еще больше.

Журналист рассказал свою историю, чтобы призвать украинцев позаботиться о своем здоровье. Ведь вирус никуда не исчез.

История болезни Андрея Костюка: смотрите сюжет 24 канала