Виноград – природный "суперфуд": чем он полезен для здоровья
- Виноград содержит более 1600 активных соединений, которые положительно влияют на сердце, мозг, кишечник и другие органы, в частности ресвератрол и кверцетин/
- Калий, клетчатка, мелатонин, витамин С, витамин К, кальций и магний в винограде способствуют нормализации артериального давления, контроля уровня сахара в крови, укреплению иммунитета и поддержке костной системы.
Виноград обладает множеством полезных свойств для организма. Этот фрукт содержит более 1600 активных соединений, которые положительно влияют на сердце, мозг, кишечник и другие органы.
Среди них хорошо известны ресвератрол и кверцетин, а также менее известные, однако ценные флавоноиды, катехины и стильбены. О преимуществах винограда для здоровья рассказывает 24 Канал со ссылкой на verywellhealth и новое исследование, опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Чем полезен виноград?
- Имеет антиоксидантную защиту
Виноград богат антиоксидантами, что уменьшают окислительный стресс и защищают клетки. Ресвератрол, в частности, связывают с профилактикой сердечно-сосудистых болезней и рака.
- Способствует регуляции сахара и веса
Благодаря клетчатке виноград помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает аппетит и поддерживает здоровый микробиом.
- Нормализует давление
Калий в составе ягод способствует нормализации артериального давления, а низкое содержание натрия делает этот эффект еще более ощутимым.
- Способствует улучшению сна, иммунитета и здоровью костей
Мелатонин в винограде помогает засыпать, витамин С укрепляет иммунитет, а витамин К, кальций, магний и калий поддерживают костную систему.
Сколько нужно есть винограда
Автор исследования Джон Пеццуто отметил, что пользу от потребления винограда можно заметить при потреблении 1–3 порций винограда в день. Оптимально – около двух. Одна порция – это 126 граммов, или примерно три четверти стакана свежих ягод.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.