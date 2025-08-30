Среди них хорошо известны ресвератрол и кверцетин, а также менее известные, однако ценные флавоноиды, катехины и стильбены. О преимуществах винограда для здоровья рассказывает 24 Канал со ссылкой на verywellhealth и новое исследование, опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Чем полезен виноград?
- Имеет антиоксидантную защиту
Виноград богат антиоксидантами, что уменьшают окислительный стресс и защищают клетки. Ресвератрол, в частности, связывают с профилактикой сердечно-сосудистых болезней и рака.
- Способствует регуляции сахара и веса
Благодаря клетчатке виноград помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает аппетит и поддерживает здоровый микробиом.
- Нормализует давление
Калий в составе ягод способствует нормализации артериального давления, а низкое содержание натрия делает этот эффект еще более ощутимым.
- Способствует улучшению сна, иммунитета и здоровью костей
Мелатонин в винограде помогает засыпать, витамин С укрепляет иммунитет, а витамин К, кальций, магний и калий поддерживают костную систему.
Сколько нужно есть винограда
Автор исследования Джон Пеццуто отметил, что пользу от потребления винограда можно заметить при потреблении 1–3 порций винограда в день. Оптимально – около двух. Одна порция – это 126 граммов, или примерно три четверти стакана свежих ягод.