Среди них хорошо известны ресвератрол и кверцетин, а также менее известные, однако ценные флавоноиды, катехины и стильбены. О преимуществах винограда для здоровья рассказывает 24 Канал со ссылкой на verywellhealth и новое исследование, опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Чем полезен виноград?

Имеет антиоксидантную защиту

Виноград богат антиоксидантами, что уменьшают окислительный стресс и защищают клетки. Ресвератрол, в частности, связывают с профилактикой сердечно-сосудистых болезней и рака.

Способствует регуляции сахара и веса

Благодаря клетчатке виноград помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает аппетит и поддерживает здоровый микробиом.

Нормализует давление

Калий в составе ягод способствует нормализации артериального давления, а низкое содержание натрия делает этот эффект еще более ощутимым.

Способствует улучшению сна, иммунитета и здоровью костей

Мелатонин в винограде помогает засыпать, витамин С укрепляет иммунитет, а витамин К, кальций, магний и калий поддерживают костную систему.