Как начать снова радоваться жизни, несмотря на войну

Боль, отчаяние, тревога за близких, остающихся в оккупированных городах, неуверенность в завтра, времена постоянных отключений электричества и тепла – все это, конечно, закаляет нас.

Но иногда кажется, что мы колоссально изменились и уже никогда не сможем радоваться жизни, как раньше. Как можно снова впустить радость в свою жизнь, рассказала 24 канала психологиня Алена Щербань.

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Вина уцелевшего

Алена Щербань “Вроде бы вы и находитесь в сотне километров от зоны боевых действий – в относительной безопасности и можете жить привычной жизнью, но вы этого сознательно не делаете, потому что чувствуете вину за то, что именно сейчас на фронте кто-то ночует в окопах, рискует жизнью ради вашего благополучия . Вы говорите себе – я совсем не смею веселиться пока в стране война”.

В психологии такое состояние имеет свое название – синдром вины уцелевшего. Причем касается он не только тех граждан, которые находятся на территории Украины, но и спасающихся от ужасов войны уехал за границу и стал беженцем. Они корят себя за то, что якобы изменили стране, оставив ее в тяжелое время.

Следует понять, что отказ от радости не делает вас лучше или хуже гражданина. Она просто вредит вашему здоровью. Синдром вины уцелевшего является одним из предвестников посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), поэтому если не обращать на него внимание, вы получите ряд проблем, среди которых низкий эмоциональный фон, ночные кошмары и депрессия.

Как себе помочь

Во-первых, объяснить себе, что не вы повлекли за собой войну. Просыпайтесь с улыбкой. Именно вы задаете направление своих мыслей и событий вокруг. И если первое, что будет на вашем лице – улыбка, то из-за этого сокращение мимических мышц ваш организм вспомнит состояние легкости и счастья и вы начнете свой день с позитива.

Во-вторых, вы тоже находитесь в лагере пострадавших. Вряд ли с началом войны ваша жизнь улучшилась, если вы постоянно себя в чем-то вините. Прятаться от положительных эмоций, особенно сейчас, просто вредно здоровью, потому что только они могут подарить ощущение баланса и гармонии.

Алена Щербань “Радость – это базовая человеческая эмоция, которую нельзя подавлять. От нее не надо отвлекаться. Кроме работы – найдите дело для души. Человек, у которого есть хобби, скорее адаптируется к сложной ситуации и редко привязывается к неважным делам. Не зацикливайтесь только на работе, уделяйте внимание событиям, способствующим физическому и психологическому здоровью. Хорошим выходом будет волонтерство и помощь переселенцам или животным”.

Читайте книги, смотрите сериалы и слушайте любимую музыку. Жизнь продолжается здесь и теперь, и зачем откладывать на будущее приятные эмоции?

Вообще, если синдром вины уцелевшего вас не отпускает, возьмите за правило каждый день делать одно доброе дело, которое приближает нас к победе. Это может быть маленький донат волонтерам. В конце концов позвоните родным со словами поддержки или напишите мотивационный пост в соцсети.

Хорошее настроение делаете вы себе сами – значит, заряжайте оптимизмом других. Станьте для кого-нибудь мотиватором. Все эти добрые дела дадут вам ощущение причастности к всеобщей борьбе над врагом, приблизят победу и гарантируют ощущение радости.