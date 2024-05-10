Почему возникает чувство вины или стыда после мастурбации

Чувство вины после мастурбации - привычное явление для многих людей. Исследования показывают, что это может быть связано с депрессией, тревогой и общими сексуальными проблемами. Несмотря на эти чувства, важно признать, что мастурбация - нормальный и здоровый способ выразить сексуальность.

Чувство вины у мужчин

Чувством вины после мастурбации чаще страдают люди, которые имеют психологические проблемы. Ученые изучили данные 4211 мужчин, которые проходили лечение в клинике сексуальной медицины. Каждый участник прошел медицинский осмотр и ответил на вопросы о своих привычках и чувствах, связанные с мастурбацией.

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Около 8% мужчин сообщили о чувстве вины после этого процесса. Выяснилось, что чувство вины из-за мастурбации было связано с депрессией, тревогой и общим психологическим угнетением.

Мужчины с этим чувством, как правило, имеют больше сексуальных проблем и конфликтов в отношениях с партнером. Но участники этого исследования уже обращались за помощью к врачу по сексуальным проблемам, поэтому эти результаты нельзя применить ко всем мужчинам в целом.

Мужчинам, которые борются с чувством вины или любыми негативными чувствами относительно своей сексуальности, следует поговорить со своим врачом или психотерапевтом.

Чувство вины у женщин

В Португалии исследователи изучали мастурбацию женщин. Из 3687 женщин, которые принимали участие в опросе, некоторые сообщили, что чувствуют стыд и вину после мастурбации. При этом 91% женщин указали, что мастурбировали в какой-то период жизни, а 29,3% в течение последнего месяца.

В Индии ученые изучали чувство вины и удовольствие от мастурбации среди студенток. Выяснилось, что все девушки, которые занимаются мастурбацией и участвовали в опросе, считают, что это плохо, вызывает слабость, болезни, бесплодие и семейную дисгармонию.

Что с этим делать

Мастурбация сама по себе – безопасная и здоровая сексуальная деятельность, которой наслаждаются люди разного возраста и статусов в отношениях. Если после мастурбации возникает чувство вины, можно попробовать сосредоточиться на положительных мыслях, а не зацикливаться на негативных эмоциях.

Например, можно попробовать вести дневник когнитивно-поведенческой терапии, куда можно записывать мысли, автоматически появляющиеся после мастурбации. В нем же можно описывать, почему это не рациональные мысли, пытаться заменить их более положительными и рациональными установками.

Обращение за помощью к врачу или психотерапевту может помочь людям, которые борются с чувством вины или другими негативными эмоциями, связанными с их сексуальностью.