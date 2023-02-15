В Россию перестали поставлять "Виагру": в Кремле начали вопить об "импортозамещении"

Фармацевтическая корпорация Viatris, производящая, в частности, препарат "Виагра", частично прекратила поставки своих товаров в Россию. Похоже, что один из самых главных нарративов кремлевской пропаганды "бабы еще нарожают" скоро не будет работать, ведь травмированным войной российским мужчинам будет труднее оплодотворять женщин.

О том, что одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний решила частично выйти из рынка России, сообщило одно из вражеских изданий. В СМИ также взяли комментарий у министерства промышленной торговли России, которое "заверило", что у государства есть все необходимые составляющие, чтобы производить аналоги "Виагры".

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Речь идет именно о таблетках.

Заметим, что пока известно лишь о том, что именно "Виагра" в форме таблеток не будет доступна в России. По другим препаратам Viatris пока информации нет. В то же время Кремль продолжает жить в воображаемой реальности "успешного импортозамещения" и утверждать, что вскоре начнет производить силденафил, который является необходимым для "Виагры".

Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МПН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал об остановке поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки,

– говорится в сообщении вражеского министерства.

Собственно, в минпромторге "констатировали", что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России возможна. Как уверяет Кремль, всего 8 компаний из 36 компаний могут этим заниматься. Хотя вряд ли препараты от государства-террориста могут быть качественными.

Санкции против России действуют

Чтобы не заявляла российская пропаганда, однако те ограничения, которые вводит с начала широкомасштабной войны Запад, изрядно бьют по экономике враждебного государства. В частности, это касается фармацевтической, банковской, морской и других отраслей.

Кстати, в издании Reuters не так давно писали о том, что инвесторы давят на иностранные банки, все еще работающие работать в России. Собственно, говорится об австрийской группе банков Raiffeisen Bank International и итальянской – UniCredit. Однако вряд ли это будет продолжаться долгое время.