Ви будете здивовані: який майонез корисніший – домашній чи куплений

Майонез часто з'являється в нашому раціоні: у салатах, гарячих стравах, супах та сендвічах. Часто люди його роблять самі, бо думають, що так корисніше.

Майонез – це суміш олії, яєчного жовтка, кислої рідини, наприклад лимонного соку або оцту, і часто невеликої кількості гірчиці. Хитрість приготування майонезу полягає в емульгуванні – процесі об'єднання двох речовин, що важко змішуються.

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Наскільки домашній майонез корисніший

Майонез роблять шкідливим чи корисним якість самих інгредієнтів та кількість цукру та солі, консервантів та підсилювачів смаку у складі. Саме тому, якщо ми порівнюємо покупний та домашній майонез, домашній ми можемо зробити кориснішим шляхом контролю якості інгредієнтів. Однак із домашнім майонезом також потрібно бути обережним.

Домашній майонез пов'язаний із ризиком зараження сальмонельозом. Саме тому не рекомендується вживати сирі яйця, які не були приготовлені або недоварені. Звичайно, домашній майонез можна приготувати так, щоб він був безпечним для вас та близьких. Потрібно використовувати лише пастеризовані яйця чи яєчні продукти.

Крім того, до складу майонезу входять кислоти, які знижують рівень бактерій, наприклад, оцет або лимонний сік. Але сподіватися на цей факт не варто: попри кислоти у складі, домашній майонез може містити бактерії сальмонели. Після приготування майонезу зберігайте його у холодильнику не більше 3 – 4 днів.

Шкода та користь майонезу

З одного боку, сирі яйця – проблемний продукт, оскільки вони можуть бути заражені сальмонелою. Сальмонельоз – одна з основних причин хвороб харчового походження у всьому світі. Спалахи захворювання часто пов'язані із забрудненням яєць та продуктів. Майонез – саме такий продукт.

Крім того, майонез в основному складається з олії, а значить містить багато жиру і калорій. Отже, при виборі майонезу вам потрібно буде враховувати свої цілі у дієті.

Однак майонез має і корисні для здоров'я властивості. Він містить вітамін Е, який підтримує здоров'я серця, та вітамін К, який важливий для згортання крові. Майонез також можна приготувати з корисних жирів, наприклад, з лляної олії, які містять омега-3 жирні кислоти, що підтримують здоров'я мозку, серця та шкіри.