Верили в миф 60 лет: ученые наконец-то определили, за сколько времени формируется привычка

Вы точно слышали утверждение, что привычка формируется 21 день, и свято в него верили. Однако теперь исследователи убеждают, что это не совсем так.

Исследователи из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов подвергли сомнению эту идею, высказанную хирургом Максвеллом Мальцем еще в 1960 году.

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Ученые используя данные более 30 000 посетителей спортзала, которые тренировались около 12 миллионов раз в 4 года, и более 3 000 работников больниц, которые коллективно мыли руки 40 миллионов раз за почти 100 смен.

Используя инструменты машинного обучения для анализа того, когда поведение людей становилось предсказуемым, исследователи обнаружили, что некоторые привычки формируются дольше других.

К примеру, к тренировкам человек привыкает в среднем около 6 месяцев.

Несмотря на распространенность мысли о "волшебном количестве" дней, для выработки привычки обычно требуются месяцы. Так, чтобы сформировалась привычка ходить в спортзал, нужны месяцы, а чтобы выработать привычку мыть руки в больнице – недели,

– отметили исследователи.

Свои результаты ученые считают важными не только потому, что удалось развеять старый миф, но и потому, что показывают эффективность искусственного интеллекта для исследования поведения людей.