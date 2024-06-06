Верховная Рада поддержала законопроект о медицинском самоуправлении: почему это важно

Во время первого чтения Верховная Рада дала зеленый свет законопроекту, который касается самоуправления в области здравоохранения.

"За" проголосовали 232 народных депутатов, об этом сообщил представитель партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Что предусматривает новый законопроект

Законопроект направлен на закрепление на законодательном уровне статуса самоуправляющихся организаций и их роли в системе здравоохранения.

Планируется создание пяти организаций профессионального самоуправления:

Палата семейных врачей. Палата врачей-специалистов. Палата стоматологов. Палата медицинских сестер/братьев. Палата фармацевтов.

Ожидается, что эти организации объединят медицинских работников и смогут внедрять нормы лечения, этические стандарты для медиков и регулировать выдачу лицензий на медицинскую практику.

Почему это важно

Исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко отметила, что законопроект также предлагает ряд инноваций:

Врачи получат персональные свидетельства на право практики, что позволит им работать в нескольких медицинских учреждениях.

Для защиты интересов врачей создадутся специализированные органы.

Появится определение "врачебной ошибки" и установится ответственность врача перед пациентом.

По мнению председателя общественной организации "Медицинские лидеры" Юлии Брикульской, этот законопроект может значительно повлиять на улучшение доступности современных методов лечения в регионах и повышение прозрачности в больницах.

Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, отметил, что это не первая попытка внедрить в Украине медицинское самоуправление. Первыми создадутся палаты стоматологов и фармацевтов, но это произойдет не ранее, чем через год после окончания военного положения.