Можно ли заниматься спортом вечером: неожиданные результаты исследования

Новейшее масштабное исследование ученых из Университета Монаша (Австралия) поставило под сомнение устоявшиеся представления о влиянии поздних тренировок на качество сна. Анализ, охвативший почти 15 000 человек, обнаружил, что интенсивные физические нагрузки в течение четырех часов до сна могут значительно ухудшать его качество.

Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Communications, базируются на данных 14 689 участников, которые в течение года отслеживали свои биометрические показатели с помощью фитнес-трекеров. Это позволило исследовательской команде получить более 4 миллионов наблюдений за качеством сна, передает 24 Канал.

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Влияние вечерних физических нагрузок

Особое внимание ученые уделили интенсивным физическим нагрузкам – таким, вызывающим значительную кардиометаболическую нагрузку, в частности длительным пробежкам, силовым тренировкам и спортивным активностям после работы. Их влияние оказалось более существенным и длительным, чем считалось ранее.

Поздние интенсивные тренировки могут поддерживать организм в состоянии повышенной активности. Это может откладывать начало сна, сокращать его продолжительность и увеличивать частоту сердечных сокращений в состоянии покоя,

– объясняет Джош Леота, соавтор исследования.

Интересно, что в 2021 году исследование Университета Конкордия утверждало, что нежелательный эффект физических упражнений наблюдается только в пределах двух часов перед сном. Однако исследование команды из Университета Монаша расширило этот критический период до четырех часов, особенно для интенсивных нагрузок.

Кроме того, ученые установили, что вечерние тренировки могут нарушать ритм сердца и увеличивать частоту пульса во время сна, что негативно влияет на процессы восстановления организма.

Когда лучше заниматься

"Наши выводы важны для разработки рекомендаций по времени, продолжительности и интенсивности физических упражнений. Сегодня каждый 5 взрослый спит менее 7 часов в сутки. Понимание влияния физической активности на сон может помочь изменить эту ситуацию", – отмечает Элиза Фейсер-Чайлдс, ведущий автор исследования.

Несмотря на все, вечерние тренировки все же лучше, чем полное отсутствие физической активности. Однако эксперты советуют снижать интенсивность занятий в вечернее время, например, заменить их плаванием или легкой пробежкой, а также избегать тренировок ближе ко сну.

Исследователи также рекомендуют использовать фитнес-трекеры для отслеживания индивидуальной реакции организма на физические нагрузки, чтобы вовремя корректировать режим занятий и избегать их негативного влияния на сон.