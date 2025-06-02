Как секс вечером влияет на качество и продолжительность сна

Секс перед сном может положительно влиять на качество вашего отдыха, даже если время засыпания отодвигается примерно на полчаса. И не имеет значения, был ли это интимный контакт с партнером или мастурбация – улучшение сна наблюдалось в обоих случаях.

Ученые планируют расширить свои исследования и протестировать влияние сексуальной активности на пары, где один из партнеров страдает расстройствами сна. Об этих результатах сообщает журнал Sleep Health, передает 24 Канал.

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Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 7 гетеросексуальных пар, которые в течение 11 дней чередовали три сценария: ночь без сексуальной активности, секс с партнером и мастурбацию.

После каждого этапа участники надевали специальные устройства для измерения мозговой активности во время сна, что позволяло ученым точно оценить качество и продолжительность отдыха, а также отслеживать отдельные фазы сна. На утро участники заполняли анкеты, оценивая свое самочувствие и качество сна.

Секс улучшает сон

Результаты показали, что, хотя субъективно люди не всегда чувствовали себя бодрее после секса, мозговая активность во время сна свидетельствовала о лучшем его качестве и более мягком пробуждении.

Еще один важный момент: после сексуальной активности испытуемые реже просыпались среди ночи. Более того, участники отмечали, что чувствовали себя более энергичными и мотивированными утром, если накануне вечером имели секс или занимались мастурбацией (последнее влияло в меньшей степени, но тоже давало эффект).

Интересно, что даже если партнеры не занимались сексом, но спали вместе, их мозговая активность во время фазы быстрого сна была более синхронизированной, чем в те ночи, когда спали отдельно. Это дополнительно улучшало качество отдыха.

Секс или мастурбация могут стать неожиданным, но действенным способом улучшить сон. А еще – совместный сон с любимым человеком тоже имеет свои преимущества для качества отдыха.