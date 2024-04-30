Вдовий горб на шее и спине: почему возникает и как избавиться

Вдовий горб - состояние, которое в медицине называется кифоз. Деформация развивается из-за длительного наклона тела вперед. Неправильная осанка приводит к изменению формы верхних позвонков, в результате формируется характерное выпячивание на спине.

Несмотря на то, что такое искривление называется вдовий горб, он может возникнуть и у мужчин. Но чаще случается у женщин.

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Почему возникает вдовий горб

Причины формирования горба:

потеря костной массы и ослабление костей;

износ межпозвоночных дисков;

долгое сидение за компьютером без изменения положения тела;

переломы позвонков, вызванные травмами или остеопорозом;

недостаток физической активности и слабость мышц кора.

Влияние вдовьего горба на здоровье

Внешние изменения в форме тела могут влиять на самооценку, вызвать психологический дискомфорт и снижение качества жизни.

Симптомы гиперкифоза включают не только видимое искривление спины, боль в горбе, уменьшение роста и снижение подвижности. Он давит на легкие, что затрудняет дыхание. Сдавливание внутренних органов приводит к проблемам с пищеварением. А тяжелый кифоз связан с повышенной смертностью.

Профилактика и лечение

Лучший способ предотвратить кифоз – поддерживать осанку: делать регулярные перерывы для разминки мышц спины и не допустить прогрессирования остеопороза.

Лечение вдовьего горба зависит от степени выраженности и охватывает физиотерапию, упражнения для укрепления мышц спины, ношение корректоров осанки, а в отдельных случаях и хирургическое вмешательство. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить развитие осложнений и улучшить качество жизни.

Упражнения для профилактики

Для поддержания осанки во время кифоза рекомендуется выполнять несколько простых упражнений:

1. "Плечи назад". Сядьте на стул с прямой спиной. Поднимите плечи к ушам, затем отведите их назад и вниз, стараясь сблизить лопатки. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10-15 раз.

2. "Растяжка грудных мышц". Встаньте у стены или двери, вытяните руки на уровне плеч. Поверните в сторону, противоположную от руки, растягивая грудные мышцы. Задержитесь на 20 – 30 секунд. Повторите с другой стороны.

3. "Подбородок вверх". Сядьте или встаньте прямо, смотрите вперед. Втяните подбородок и плавно потянитесь макушкой головы вверх, пытаясь удлинить шею. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, чувствуя растяжение в области шеи сзади. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 – 15 раз.