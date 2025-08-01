Вопреки распространенному мнению, объективные данные не подтверждают вредности длительного сна более 9 часов. Как отмечают авторы, пришло время пересмотреть само понятие "качественный сон", дополнив его такими критериями, как постоянство и предсказуемость режима, пишет 24 Канал со ссылкой на Health Data Science.

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Новое исследование сна

В исследовании ученых из Пекинского университета были использованы данные о сне почти 90 тысяч взрослых, за которыми наблюдали в течение семи лет в рамках Биобанка Великобритании.

Ученые обнаружили связь между особенностями сна и риском возникновения 172 различных заболеваний. Наиболее показательные результаты касались именно регулярности сна: этот фактор оказался малозначимым в общественном сознании, но критически важным для здоровья.

Как график сна влияет на здоровье?

Нарушение режима сна увеличивало риск развития 92 заболеваний более чем на 20%. Например, вероятность болезни Паркинсона возрастала на 37%, сахарного диабета 2 типа – на 36%, а острой почечной недостаточности – на 22%.

Кроме того, 83 типа заболеваний были напрямую связаны с нарушениями ритма сна. Особенно тревожный факт: привычка засыпать после 00:30 повышала риск цирроза печени в 2,6 раза. А нестабильный график мог увеличить риск возникновения гангрены более чем в 2,5 раза.

Наши результаты подчеркивают, что регулярный сон – ключевой компонент здоровья, которому уделяют недостаточно внимания. Важно учитывать не только его продолжительность, но и постоянство,

– отметил профессор Шенфен Ван, ведущий автор исследования.

Исследователи предполагают, что одной из причин такой зависимости могут быть воспалительные процессы – хроническое недосыпание или хаотичный режим сна провоцируют воспаление в организме, что и повышает риск многих заболеваний.