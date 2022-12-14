Еще одна вакцина против рака показала невероятные результаты

Компания Moderna озвучила предварительные результаты второй фазы клинических испытаний РНК-вакцины против меланомы. Новый препарат повышает шансы выздоровления почти на 50%.

Вакцины на основе матричной РНК (мРНК) возбудителя болезни – сравнительно новая технология. Первые ее громкие успехи связаны с появлением препаратов против коронавируса, после чего началась работа над средствами других заболеваний, включая, например, малярию.

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Новая экспериментальная вакцина

Теперь один из ведущих создателей такого лекарства, компания Moderna, объявил предварительные результаты второй фазы клинических испытаний персонализированной РНК-вакцины против меланомы – рака кожи, одного из самых опасных онкологических заболеваний.

Экспериментальную вакцину против рака mRNA-4157/V940 готовят индивидуально для каждого пациента с использованием образцов меланомы. Из них выделяются до 34 специфических маркеров. Для них получают соответствующие мРНК, которые помещают в липидные оболочки.

Препарат находится во второй фазе клинических испытаний, в которой принимают участие 157 пациентов с раком кожи на поздней стадии. После хирургического удаления опухоли случайно выбранная часть участников проходила обычную иммунотерапию с использованием пембролизумаба. Вторая часть больных, кроме такого лечения, получала еще новую РНК-вакцину. Итоговая цель исследования – проследить срок, в течение которого болезнь останется в ремиссии или наступит смерть.

Эффективность вакцины против рака кожи

Испытания еще продолжаются, их окончательные результаты пока не известны. Однако предварительные данные, озвученные Moderna, внушают оптимизм: по данным компании, риск возврата меланомы или смерти у пациентов, получивших вакцину, снижается на 44%.

Окончательные выводы и подробный отчет ожидаются в 2023 году, тогда компания планирует перейти к третьей фазе клинических испытаний. Аналогичную работу проводят другие создатели РНК-вакцин: в частности компания BioNTech также находится на второй фазе испытаний своего экспериментального препарата против меланомы BNT111.