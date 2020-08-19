Папа Франциск подчеркнул, что вакцина против коронавируса должна быть доступной для всех людей. А особенно для бедного населения.

Папа Франциск заявил, что пандемия продемонстрировала тяжелое положение бедных и показала большое неравенство, которое царит в мире, сообщает CNN.

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Папа Римский обеспокоен социальными последствиями пандемии. Пандемия влечет за собой кризис и многие люди хотят вернуться к нормальной жизни, восстановить экономическую деятельность. Он отметил, что благотворительность и социальная помощь важны. И, по его словам, сейчас у человечества есть возможность построить что-то другое", экономику, которая "не отравляет" общество.

Он подчеркнул, что вакцина против коронавируса сейчас – приоритет для самых богатых людей. Но было бы печально, если бы она стала доступной лишь для одного этнического или социального населения.

Как ни прискорбно, доступ к вакцине COVID-19 стал приоритетным для самых богатых. Было бы печально, если бы вакцина стала собственностью такой и такой нации, и не была универсальной для всех,

– подчеркнул Папа.

Папа заметил, что лекарство против COVID-19 обязательно нужно найти. Но вместе с тем, человечество должно преодолеть и другой большой вирус – социальную несправедливость, неравенство возможностей, маргинализацию и отсутствие защиты для самых слабых.