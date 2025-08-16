Pfizer для самых маленьких: в Украине будут вакцинировать детей от 6 месяцев уже с сентября
- В Украине с сентября 2025 года планируют начать вакцинацию детей от 6 месяцев вакциной Pfizer против COVID-19.
- Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech одобрена для детей от 6 месяцев и является безопасной и эффективной, с меньшими дозами для малышей.
В Украине уже в этом году появится вакцина против COVID-19 производства Pfizer для детей от 6 месяцев.
Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина" сообщил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Минздрава Александр Заика, передает 24 Канал.
Смотрите также Минздрав подтвердил циркуляцию двух новых вариантов коронавируса: как их отличить
Когда будет доступна вакцина?
По его словам, прививки планируют сделать доступным с сентября 2025 года. Вакцину смогут получить дети в указанной возрастной группе по назначению семейного врача или педиатра.
Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в Украине значительно ниже, чем в прошлом году. За последнюю неделю зафиксировано 1197 случаев, тогда как в 2024 году этот показатель превышал 10 тысяч.
И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко подтвердил, что ситуация стабильная, но вакцинация остается важным средством защиты, особенно для детей и групп риска.
Безопасна ли вакцинация?
Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech является одной из самых распространенных в мире для защиты от COVID-19. Ее используют в более чем 150 странах. В 2021 году Европейское агентство по лекарственным средствам и FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) одобрили применение вакцины для детей от 6 месяцев. Исследования показали, что она безопасна и эффективна для этой возрастной группы, а дозы для малышей значительно меньше, чем для взрослых.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.
Частые вопросы
Когда будет доступна вакцина против COVID-19 для детей в Украине?
Прививки планируют сделать доступными с сентября 2025 года - вакцину смогут получить дети в указанной возрастной группе по назначению семейного врача или педиатра.
Какова ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Украине?
Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в Украине значительно ниже, чем в прошлом году - за последнюю неделю зафиксировано 1197 случаев, тогда как в 2024 году этот показатель превышал 10 тысяч.
Безопасна ли вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей?
Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech является безопасной и эффективной для детей - Европейское агентство по лекарственным средствам и FDA одобрили ее применение для детей от 6 месяцев, а дозы для малышей значительно меньше, чем для взрослых.