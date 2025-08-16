Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина" сообщил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Минздрава Александр Заика, передает 24 Канал.

Когда будет доступна вакцина?

По его словам, прививки планируют сделать доступным с сентября 2025 года. Вакцину смогут получить дети в указанной возрастной группе по назначению семейного врача или педиатра.

Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в Украине значительно ниже, чем в прошлом году. За последнюю неделю зафиксировано 1197 случаев, тогда как в 2024 году этот показатель превышал 10 тысяч.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко подтвердил, что ситуация стабильная, но вакцинация остается важным средством защиты, особенно для детей и групп риска.

Безопасна ли вакцинация?

Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech является одной из самых распространенных в мире для защиты от COVID-19. Ее используют в более чем 150 странах. В 2021 году Европейское агентство по лекарственным средствам и FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) одобрили применение вакцины для детей от 6 месяцев. Исследования показали, что она безопасна и эффективна для этой возрастной группы, а дозы для малышей значительно меньше, чем для взрослых.