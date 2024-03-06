Вагинальная жвачка: что это и для чего

Кортни Кардашьян выпустила жевательные резинки, которые, по ее словам, улучшают здоровье вагины и ее запах. Звезда утверждает, что жвачка содержит ананас, витамин C и пробиотик, который поддерживает уровень pH, свежесть и приятный запах вагины. Попробуем разобраться, возможно ли это на самом деле.

Влияние пробиотиков на вагину

Практически нет доказательств того, что пробиотики полезны для здоровья влагалища. Исследования в основном низкого качества и не соответствуют стандартам доказательной медицины, даже если это рандомизированные работы.

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Ученые считают, что пробиотики – это пустая трата денег. Запах вагины зависит от популяции бактерий, что есть в ней. Есть состояния здоровья, которые могут повлиять на баланс вагинальной микрофлоры, например, бактериальный вагиноз и трихомониаз.

Запах влагалища невозможно изменить с помощью употребления определенных продуктов, добавок или жвачек. Потому что они не повлияют на бактерии.

От такой жевательной резинки нет пользы

Так же ананас не изменит вкус вагинальных выделений. Соединения, которые есть в ананасе, проходят через пищеварительную систему, участвуют в обмене веществ, выводятся с мочой и потом. Они вряд ли задержатся во влагалище.

От вагинальной жвачки мало пользы. Чтобы поддержать здоровье и приятный запах, достаточно мыть наружные половые органы чистой теплой водой с небольшим количеством мягкого мыла. А если запах начал причинять дискомфорт, нужно обратиться к врачу.