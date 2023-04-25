Оккупанты разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву: их вывезли в неизвестном направлении

Российские захватчики разрыли скотомогильник на Запорожском направлении. Из-за этого они заболели сибирской язвой.

Мэр Мелитополя рассказал, что целое вражеское подразделение сидит на карантине. Кроме того, двое больных россиян были вывезены в неизвестном направлении.

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Что известно об оккупантах, заразившихся сибирской язвой

Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву… Нет, это не эпизод из фильма ужасов – это реалии жизни св***собак на Запорожском направлении,

– рассказал Федоров.

Он также сообщил, что двух российских захватчиков сначала привезли в больницу Мелитополя. Но как только их диагноз подтвердился, оккупантов "быстро списали" – их вывезли в неизвестном направлении.

Что известно о сибирской язве

Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является аэробная бактерия Bacillus anthracis. Вне пораженного организма Bacillus anthracis образует споры, способные сохраняться в почве в течение десятков лет. Споры сибирской язвы обладают устойчивостью к высоким температурам и дезинфицирующим растворам.

Сибиркой болеют многие домашние животные, в том числе крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи и даже северные олени. Наиболее распространенная причина заражения людей сибирской язвой – контакт с больными животными, их шкурами и шерстью, а также употребление в пищу зараженных продуктов животноводства.

Споры сибирской язвы способны проникать в кровь через небольшие раны и порезы. Заразиться можно и через дыхательные пути, например, при вдыхании зараженной спорами пыли и костной муки. Заболевание редко передается от человека человеку.

Кожная форма сибирской язвы

Инкубационная стадия сибирской язвы составляет от 2 до 14 дней. Наиболее распространенная разновидность сибирской язвы встречается в 98% случаев заболевание – кожная форма, при которой поражаются открытые участки тела. Сначала на пораженном участке кожи образуется красное пятно, вызывающее сильный зуд, затем в центре пятна возникает пузырь с жидкостью, к которой затем добавляется кровь.

Обычно пузырь прорывается при расчесывании, после чего образуется язва с черным дном, которая достигает размера в 10–15 мм в первые сутки после начала заболевания и продолжает увеличиваться в течение следующих нескольких дней. Сформировавшаяся язва называется сибиреязвенным карбункулом и характеризуется отсутствием болевых ощущений и хорошо узнаваемой трехцветной структурой: черный цвет в центре (струп), далее – узкая желтовато-гнойная кайма, по краям – широкий багровый вал.

Болезнь сопровождается повышением температуры, головной болью, расстройством аппетита. При благоприятном течении кожной формы сибирской язвы состояние больного улучшается через 5–6 дней, язва превращается в рубец. При неблагоприятном течении заболевания возможно повторение процесса, сопровождающееся появлением новых язв.

При кожной форме сибирской язвы не исключена и смерть, однако значительно чаще больные погибают при кишечной, легочной и особенно септической формах болезни.

Кишечная форма сибирской язвы

Заражение кишечной формой сибирской язвы происходит при употреблении в пищу зараженных и плохо обработанных продуктов. С первых часов заболевания развивается тяжелый токсикоз, сопровождающийся слабостью, вздутием живота, рвотой и кровавой диареей. Возможен менингоэнцефалит. Больные умирают от нарастающей сердечной недостаточности через 3–4 дня после начала болезни.

Легочная форма сибирской язвы

Легочная форма сибирской язвы возникает при вдыхании спор, содержащихся в зараженной почве, костной муке и т.д. С самого начала болезни у пациента развивается сильный озноб, боль и чувство давления в груди, высокая температура, кашель с выделением пенистой мокроты, стремительно нарастающие признаки легочной и сердечной недостаточности. Смерть от отека легких наступает на 2–3 сутки заболевания.

Септическая форма сибирской язвы

Наиболее опасна для жизни септическая форма сибирской язвы. Она возникает при прямом попадании возбудителей болезни в кровь через раны и царапины. Иногда в септическую форму переходят легочная, кишечная или кожная форма болезни. При септической форме сибирской язвы выживание больного маловероятно, даже в случае оперативного установления диагноза и быстрого начала лечения.

При лечении сибирской язвы, независимо от формы заболевания, используются специфический противосибиреязвенный глобулин, антибиотики пенициллинового ряда и полусинтетические антибиотики.

В Украине в течение 1920–1978 годов зарегистрировали 24 502 вспышки сибирской язвы в 9 632 населенных пунктах. Всего были поражены 33 311 голов сельскохозяйственного скота. В последние годы в Украине регистрировали заболевания сибирской язвой среди животных и людей. Чаще это связано с могильниками скота, что приводит к заражению животных в случае несоблюдения условий выпаса животных в этих местах.