В Закарпатье вспышка смертельной болезни: уже погибли 3 человека, еще более 10 – госпитализированы

В Закарпатской области зафиксировали вспышку смертельной болезни – лептоспироза. За последние несколько суток в больницу уже попало более 10 человек.

Более того, за последние 2 месяца от болезни уже умерло 3 человека. Последний раз вспышку лептоспироза в Закарпатье фиксировали 5 лет назад.

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Болезнь стремительно распространяется в Закарпатье

Врачи бьют тревогу, ведь такого стремительного распространения болезни не было много лет. В настоящее время в больницах Ужгорода находится 12 пациентов с лептоспирозом. Среди них – двое в тяжелом состоянии в реанимации, ведь обратились за помощью поздно.

Что известно о лептоспирозе Лептоспироз – болезнь, передающаяся грызунами. Часто заканчивается смертью, ведь ранние симптомы очень похожи на обычную простуду. Это острая инфекционная болезнь, протекающая с лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем, геморрагическим синдромом

Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил поляк сообщил, что основными симптомами болезни являются:

высокая температура – до 39 – 40 градусов;

сильные мышечные боли, особенно в икрах;

поражение почек и печени.

В Закарпатье большинство больных – это мужчины за 40 лет. Пациенты говорят, что даже не подозревали у себя смертельную болезнь. Обратились за помощью к медикам только тогда, когда началось поражение почек и печени – желтение глаз и сильная боль.

Температура была 39,5, была слабость, аппетит исчез, печень немного и живот поболел, глаза желтые,

– рассказал один из больных.

Семейные врачи не ожидали вспышки болезни, поэтому, когда начало появляться все больше пациентов с одинаковыми симптомами, начали бить тревогу. Фиксировали случаи в Перечинском районе и в Березниках.

Как можно заразиться смертельной болезнью

Врачи говорят, что люди могли инфицироваться при уходе за скотом. Бактерии лептоспироза могут потратить в организм человека из-за ран и порезов или с грязными продуктами из-за слизистой. Более того, заболеть можно и во время обычной прогулки в лесу, рыбалке или сенокосе.

К слову, один из пациентов заявил, что стал чувствовать слабость сразу после того, как напился воды из источника, где всегда набирал воду. После этого у него началась головная боль, а также боль в животе и ногах. Впоследствии появилась и стремительно возрастающая температура 39,5 градуса.

Переносчиками болезни могут быть и крысы, поэтому нужно очень тщательно следить за состоянием здоровья.

Если вы идете купаться и раны или порезы – не надо лезть в воду. Если вы пошли в лес – не нужно пить воду. Вообще в этот период мы рекомендуем употреблять воду только кипяченую,

– посоветовал врач Михаил Поляк.

Также следует тщательно мыть фрукты и овощи, вакцинировать домашних животных и предотвращать появление грызунов. Существует вакцина против лептоспироза, но она платная, поскольку не входит в список обязательных прививок в Украине. Медики советуют его сделать, если человек входит в группу риска. К примеру, занимается фермерством.