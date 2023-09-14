На Закарпатье умер мужчина после укуса шершня

В Виноградовском районе Закарпатья произошла трагедия, 47-летний мужчина умер от укуса шершня, хотя раньше у него не было никаких аллергических реакций на укусы насекомых.

Это событие произошло ночью 12 сентября в селе Сасово, когда после укуса шершня местный житель почувствовал ухудшение своего состояния. Около 23:00 поступил звонок на линию 103 по поводу тяжелого состояния этого мужчины.

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Смерть мужчины

Через шесть минут медицинская бригада прибыла на место происшествия, но, к сожалению, они констатировали смерть мужчины. Семейный врач, также прибывший по вызову семьи, провел реанимационные мероприятия более 10 минут и ввел необходимый медпрепарат, но попытки были безуспешными.

Родственники заявили, что мужчина никогда не жаловался на свое здоровье и раньше не имел аллергических реакций на укусы насекомых. Судебно-медицинская экспертиза установит окончательную причину смерти мужчины.

С начала летнего периода медики закарпатской скорой совершили 82 выезда на вызовы из-за укусов насекомых. До сих пор не было ни одного смертельного случая от укуса шершня, это первый случай.

Медики подчеркивают, что укус насекомого, если человек здоров, обычно безопасен. Однако для аллергиков и астматиков яд насекомых может иметь серьезные последствия. Наиболее опасны укусы в лицо, шею, грудь и живот, поскольку они могут вызвать отек дыхательных путей и привести к удушью и смерти.

Что делать когда ужалило насекомое

Ведите себя спокойно и не проявляйте агрессию, иначе насекомое решит, что вы нападаете, и ужалите. Ни в коем случае не разрушайте улей или осиное гнездо.

Если вас укусила пчела, необходимо вынуть жало. Оса и шершень жало не оставляют. Место укуса нужно протереть антисептиком, затем принять антигистаминное средство и пить много жидкости. Если вы почувствуете себя плохо, обратитесь к врачу.

Если у вас хоть раз была анафилаксия (сильная аллергическая реакция) в ответ на укусы, имейте при себе готовый раствор адреналина (эпинефрина) дня инъекций в шприц-ручке.