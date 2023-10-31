В Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А

31 октября 2023, 17:41
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Источник:

МОЗ Украины

В Винницкой области на 31 октября объявили чрезвычайную ситуацию. Причиной стала вспышка гепатита А на территории области. Уже объявили о ряде противоэпидемических мер.

В Минздраве отметили, что источник инфицирования, к сожалению, продолжает существовать. Это могут быть продукты или питьевая вода.

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По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня,
– говорится в сообщении.

Какая ситуация с инфицированными

  • По состоянию на 31 октября в больницах остаются 144 пациента.
  • Выписали уже 32 взрослых и 10 детей.

Какие противоэпидемиологические меры приняли на территории области

  • Ужесточили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;
  • запретили ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства;
  • усилили контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области;
  • инициировали проведение проверок на предприятиях, производящих продукты;
  • продолжили дистанционное обучение.
  • На территории области продолжается вакцинация. В частности, говорится о медиках, врачах экстренной медицинской помощи и специалистах общественного здоровья.

"Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания", – говорится в сообщении.

Надеются, что вскоре удастся остановить вспышку.

 

Автор: Мар'яна Бекало