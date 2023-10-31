В Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А
Источник:МОЗ Украины
В Винницкой области на 31 октября объявили чрезвычайную ситуацию. Причиной стала вспышка гепатита А на территории области. Уже объявили о ряде противоэпидемических мер.
В Минздраве отметили, что источник инфицирования, к сожалению, продолжает существовать. Это могут быть продукты или питьевая вода.
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По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация с инфицированными
- По состоянию на 31 октября в больницах остаются 144 пациента.
- Выписали уже 32 взрослых и 10 детей.
Какие противоэпидемиологические меры приняли на территории области
- Ужесточили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;
- запретили ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства;
- усилили контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области;
- инициировали проведение проверок на предприятиях, производящих продукты;
- продолжили дистанционное обучение.
- На территории области продолжается вакцинация. В частности, говорится о медиках, врачах экстренной медицинской помощи и специалистах общественного здоровья.
"Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания", – говорится в сообщении.
Надеются, что вскоре удастся остановить вспышку.