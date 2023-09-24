В Украине завершилась вспышка полиомиелита, – ВОЗ

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о завершении вспышки полиомиелита в Украине. Болезнь обнаружили еще в октябре 2021 года.

С тех пор продолжалось эпидемиологическое расследование, в ходе которого проводился отбор проб окружающей среды, где был обнаружен вирус. Также в декабре 2021 года Минздрав утвердил план ускоренной иммунизации детей от шести месяцев до шести лет.

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Министерство здравоохранения Украины объявило завезенный вирус полиомиелита местной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и быстро действовало с момента его выявления в тесной координации с мировым сообществом здравоохранения,

– сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Начало полномасштабной войны замедлило темпы вакцинации, но вспышку болезни ликвидировали.

Полиомиелит – что это за болезнь Полиомиелит – это заболевание, вызванное вирусом, преимущественно поражающим спинной мозг или ствол головного мозга. Чаще он распространяется через фекалии и слюну. Среди симптомов полиомиелита – мышечные боли и спазмы, слабость, негибкость позвоночника и шеи, снижение рефлексов, паралич и деформация конечностей. После выздоровления человек не восстанавливается.

Заместитель председателя Представительства ЮНИСЕФ в Украине Вера Мендонса рассказала, что за 2023 год в страну доставили 890 тысяч доз двухвалентной вакцины против полиомиелита.

Там подчеркнули, что пока полиомиелит является угрозой во всем мире, Украина будет оставаться уязвимой, поэтому Минздрав продолжает усиление эпиднадзора за болезнями, которые можно предотвратить благодаря вакцинации, и работает над расширением охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка.