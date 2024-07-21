В Украине изменили порядок проверки водителя на алкоголь и наркотики

В Украине изменили процедуру проверки водителей на употребление спиртных напитков и запрещенных веществ.

Об этом сообщал педпредставитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук. Рассказываем подробнее, как проводятся тесты на употребление автомобилистами алкоголя и наркотиков в 2024 году.

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"Самое главное нововведение – это обязательная лабораторная проверка водителя, проведена на месте остановки", – отметил он.

Могут остановить в любое время суток

Согласно нововведениям, полицейские имеют право останавливать автомобилистов с подозрением на нетрезвое состояние в любое время, используя для этого средства контроля уровня алкоголя и быстрые тесты на выявление наркотиков.

Чтобы обеспечить открытость процесса и законность результатов во время тестирования должны присутствовать 2 независимых свидетелей или правоохранители могут фиксировать процедуру на видео.

Какой порядок проверки водителя на алкоголь

! Если результаты тестов будут положительными, их должны дополнительно подтвердить в лабораторных условиях медицинского учреждения.

Полицейские имеют право проверять водителей на алкоголь и наркотические вещества, если есть явные признаки опьянения, как вот:

наличие запаха алкоголя;

невнятная речь и нестабильность в движениях;

мелкая дрожь в конечностях;

поведение, не соответствующее ситуации;

зрачки, которые не меняются под воздействием света;

слишком медленные или, наоборот, слишком быстрые реакции и движения;

покраснение или бледность кожи лица.

При этом проверку должны проводить исключительно с помощью сертифицированного оборудования, одобренного Минздравом и Госпотребстандартом.

Перед проведением теста полицейский обязан проинформировать водителя о процедуре использования прибора и предъявить необходимые документы (сертификат и акт поверки).