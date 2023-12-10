В Техасе суд запретил женщине делать аборт: у ребенка нет шансов выжить

В штате Техас аборты строго-настрого запрещены, однако разрешение на прерывание беременности можно получить через суд. Именно это и пыталась сделать женщина, когда узнала, что ребенок должен родиться мертвым, однако ей отказали.

Верховный суд Техаса временно приостановил постановление, разрешавшее женщине на 20-й неделе беременности сделать аборт. В то же время 31-летняя беременная Кейт Кокс накануне узнала, что ее долгожданный ребенок родится мертвым.

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Сначала суд разрешил

Женщина во время беременности неоднократно обращалась в больницу с болью и кровавыми выделениями.

После того, как она узнала о том, что у ребенка нет шансов выжить, Кокс обратилась в Центр репродуктивных прав за юридической помощью по поводу экстренного аборта в Техасе, ведь аборты там строго запрещены. Врач беременной предупредил, что дальнейшее вынашивание плода может поставить под угрозу здоровье женщины и будущую фертильность. В частности, такие проблемы, как разрыв матки и необходимость гистерэктомии (удаление матки).

Окружной суд выдал женщине временный ордер, который мог бы позволить Коксу сделать аборт в виде исключения из закона штата. Однако через несколько часов генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд штата с просьбой заблокировать Кокс возможность прервать беременность.

Центр репродуктивных прав ответил, что запрос Пакстона "потрясающий из-за игнорирования жизни и здоровья госпожи Кокс".

Генпрокурор Техаса угрожал заключением врачу. Кроме того, он также обещал подать в суд на больницу, в которой тот работает.

В ответ на апелляцию Пакстона Верховный суд штата временно приостановил определение окружного суда, позволяющее женщине сделать аборт.

Там отметили, что сделали это, чтобы иметь больше времени для принятия решения.

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