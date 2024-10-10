У мужчины в результате мастурбации разорвалась аорта

У 59-летнего мужчины мастурбация спровоцировала потенциально смертельное осложнение. После акта самоудовлетворения у него разорвалась аорта – артерия, которая несет кровь от сердца к телу.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Врачи были изрядно удивлены таким развитием событий, поскольку подобные чрезвычайные медицинские ситуации бывают очень редко. Отчет этого случая опубликован в журнале Clinic and Experimental Emergency Medicine.

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Симптомы появились сразу, но были нетипичными

В медицинском отчете говорится, что после мастурбации мужчина почувствовал головокружение, покалывание в обеих руках и онемение челюсти.

На удивление, у него не было боли в груди или спине, одышки или хотя бы тошноты, что было бы типичными симптомами при разрыве аорты.

Из-за головокружения мужчина решил прилечь и почувствовал эпизод недержания мочи. Именно в этот момент он вызвал скорую помощь.

В больнице о мужчине позаботились – после установления диагноза его срочно прооперировали, вставив на место прорыва аорты гибкий трубчатый имплантат.

Теперь пациент полностью выздоровел. Однако почему мастурбация спровоцировала разрыв – пока точно непонятно. Стоит заметить, что мужчина в хорошей физической форме. В тот же день он пробежал 5-километровую дистанцию.

Разрыв аорты крайне опасное состояние, которое приводит к смерти, если его не диагностировать и не устранить вовремя. Однако лишь примерно 6,4% расслоений аорты протекают без боли в груди. Поэтому мужчине очень повезло, что он быстро сориентировался и вызвал "скорую".