В городе Палм-Кост, штат Флорида, разгорелся громкий скандал: местная жительница более полугода проработала в больнице под видом квалифицированной медсестры, имея на руках фальшивые документы. Ее разоблачили лишь тогда, когда она получила предложение о повышении – в администрации решили проверить ее лицензию.

5 августа 2025 года женщину арестовали. По словам шерифа округа Флаглер Рика Стейли, ее действия могли подвергать опасности жизнь и здоровье тысяч людей, нарушая доверие пациентов и подрывая авторитет всей медицинской системы, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Также на тему Детектор лжи: как на самом деле работает полиграф и насколько он точен

Стейли подчеркнул, что таких громких и опасных случаев фальсификации в медицинской сфере ему с коллегами еще не приходилось расследовать.

Ненастоящая медсестра

По данным правоохранителей, аферистка, 29-летняя Отем Бардиса, устроилась в AdventHealth Palm Coast Parkway в начале июля 2023 года. Ее приняли на должность advanced nurse technician – это, по сути, санитарка с расширенными обязанностями, которая может работать только под наблюдением дипломированной медсестры.

На собеседовании она заявила, что закончила обучение и ждет сдачи национального экзамена. Чуть позже заверила, что тоже экзамен уже сдала, и предоставила номер лицензии, который оказался настоящим – но принадлежал другой медсестре, по имени Отем с другой фамилией. Бардиса пыталась объяснить это тем, что сменила фамилию после свадьбы, однако свидетельства о браке так и не предоставила.

Разоблачение обмана

В январе 2025 года женщине предложили повышение, и сотрудники решили снова проверить документы. Оказалось, что у Бардисы была только просроченная лицензия помощника медсестры, и никаких подтверждений изменений в фамилии или получения полной лицензии не существовало. После внутреннего расследования ее уволили 22 января, а больница сразу передала дело в офис шерифа.

За время "работы" в больнице (июнь 2024 – январь 2025) Бардиса успела обслужить более 4 400 пациентов. Следствие длилось 7 месяцев: полиция, Департамент здравоохранения Флориды, а также федеральные ведомства опрашивали работников медучреждения, проверяли документацию и общались с настоящей владелицей медицинской лицензии. Как выяснилось, две медсестры учились в одном заведении, но лично знакомыми не были.

5 августа правоохранители выдали ордер на арест Отем Бардисы, выдвинув ей обвинения по семи эпизодам незаконной медицинской практики и столькими же фактами мошенничества с персональными данными. Женщину арестовали дома и доставили в полицейский изолятор.

Полиция призвала всех, кто считает, что мог быть пациентом этой женщины, обращаться на специальную электронную почту: fakenursecase@flaglersheriff.com.