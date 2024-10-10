В шампунях и пластике нашли вещества, которые нарушают сердечный ритм

Ученые выяснили, что фенолы, которые содержатся в таких продуктах, как шампуни и пластиковая посуда, способны изменять электрическую активность сердца, что может приводить к нарушениям его ритма.

Бисфенолы широко используются в производстве различных пластиковых изделий, таких как контейнеры для еды, консервные банки, бутылки для воды, детские бутылочки и стоматологические герметики, пишет Environmental Health.

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Парабены добавляются как консерванты в напитки и продукты, а триклокарбан входит в состав косметики, как уходовой, так и декоративной. Это означает, что люди постоянно подвергаются воздействию этих химических веществ, которые, к счастью, содержатся в безопасных дозах. Однако некоторые из этих фенолов могут быть опасными для сердца.

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Новое исследование воздействия химических веществ

Для изучения потенциального вреда, который фенолы могут наносить здоровью, исследователи проанализировали данные 10 тысяч участников программы медицинского мониторинга за период с 1990 по 2008 год. Эти люди проживали вблизи бывшего завода по обработке урана Министерства энергетики США в Фернальде. Участников попросили сдать образцы мочи и пройти электрокардиограмму (ЭКГ) сердца.

Это первое исследование, которое рассматривает влияние фенолов на электрическую активность сердца у людей,

– отметил доктор Хонг-Шен Ван, ведущий автор исследования.

Фенолы нарушают работу сердца

Результаты показали, что повышенное воздействие некоторых фенолов из окружающей среды связано с изменениями в электрической активности сердца. В частности, ученые обнаружили, что BPA, BPF и BPA+F задерживают передачу электрических сигналов от предсердий к желудочкам, особенно у женщин с высоким индексом массы тела.

В то же время повышенное действие триклокарбана может приводить к удлинению QT-интервала у мужчин, что означает, что сердцу нужно больше времени для перезарядки, что может привести к нарушению ритма сердца.

Сердце работает благодаря электрической активности, поэтому любые изменения в его электрических свойствах могут иметь негативные последствия и потенциально вызвать аритмию,

– подчеркнули авторы исследования.

Исследователи также обеспокоены тем, что дополнительные изменения в активности сердца могут ухудшить имеющиеся заболевания сердца или аритмии у человека. Они ставят перед собой задачу изучения новых химических веществ в окружающей среде и их влияния на здоровье людей, особенно тех, кто находится в группе риска.