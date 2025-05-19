Открыли первую в мире больницу без врачей

Китайская компания Synyi AI, которая специализируется на медицинских технологиях, открыла в Саудовской Аравии первую в мире клинику, где искусственный интеллект самостоятельно ставит диагнозы и выписывает рецепты. Это может ознаменовать начало постепенной замены врачей людьми на первичном уровне медицинской помощи.

Этот пилотный проект реализован в Аль-Аксе совместно с Almoosa Health Group. Главную роль здесь выполняет виртуальный врач по имени "доктор Хуа": пациенты описывают свои жалобы через планшет, система анализирует информацию, уточняет детали, рассматривает снимки (в частности ЭКГ и рентген) и предлагает план терапии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как будет работать первая ИИ-больница

Окончательное решение подписывает врач, однако непосредственный осмотр пациента не происходит – вмешательство необходимо только в случае чрезвычайной ситуации.

Этот проект – важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект мог самостоятельно диагностировать и лечить пациентов. На предыдущем этапе тестирования уровень ошибок составлял менее 0,3%,

– заявил генеральный директор Synyi AI Чжан Шаодянь.

Пока что технология ограничивается только респираторными заболеваниями – их около 30 (в том числе астма и фарингит). За год Synyi AI планирует расширить охват до 50 болезней, включая гастроэнтерологические и кожные проблемы.

Первые десятки пациентов уже прошли бесплатную диагностику, участие врача в каждом случае является обязательным. Когда испытания завершатся, результаты передадут властям Саудовской Аравии, которая и будет решать судьбу внедрения технологии (решение могут принять в течение полутора лет).

Однако, среди некоторых экспертов сохраняется скептицизм.

Как отметил Нгиам Ки Юань, старший консультант Национальной университетской больницы Сингапура, что даже самые современные ИИ-системы пока не могут полностью заменить первичное звено.

Искусственный интеллект в китайских медтехнологиях

Впрочем, пример Synyi AI подтверждает тенденцию: китайские разработчики медтеха активно выходят на рынки Ближнего Востока. Например, уже есть проекты сотрудничества с европейскими компаниями в сфере генной терапии и теледиагностики, а компания XtalPi строит лабораторию искусственного интеллекта в ОАЭ.

В Китае ИИ давно используется для онлайн-консультаций, но преимущественно как вспомогательный инструмент. Некоторые, например Medlinker, разрабатывают собственные медицинские модели на базе GPT. Их MedGPT, по заверениям компании, диагностирует распространенные болезни с точностью, сравнимой с врачами.

Основанная в 2016 году Synyi AI уже сотрудничала с более 800 медицинскими учреждениями в Китае, предлагая решения в сфере диагностики, управления медицинскими данными и исследований. Проект в Саудовской Аравии стал для компании первым шагом на мировой арене. По мнению Чжана Шаодяня, ИИ больше всего нужен в труднодоступных районах, где не хватает квалифицированных специалистов: