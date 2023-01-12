В России обнаружили новый более заразный штамм коронавируса

В России, в Пензенской области зафиксировали первый случай заражения подвариантом штамма омикрон XBB.1.5, который получил название "кракен".

Новый вариант коронавируса в России

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Первый случай XBB.1.5 был зарегистрирован в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2. Там отметили, что в России много разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия ВА.5.

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В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что кракен обнаружили у 32-летней жительницы Пензы, работающей в администрации неназванного промышленного объекта. Она не была привита. По данным ведомства, женщина заболела 27 декабря, заболевание протекало в легкой форме, 2 января она поправилась.

Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма Омикрон – кракен – вводить не планируется,

– заявили в российском ведомстве.

Что известно о варианте коронавируса XBB.1.5 кракена

XBB.1.5 – это рекомбинантный подвариант доминирующего сегодня штамма Омикрон коронавируса. Первые его случаи зафиксировали в США, сейчас на его долю приходится 41% подтвержденных заболеваний COVID-19 в стране.

Случаи заражения XBB.1.5 уже зарегистрированы в Европе, Индии и Сингапуре. По всей вероятности, XBB.1.5 станет доминирующим вариантом в Европе к концу января. В XBB.1.5 развились мутации, позволяющие обойти иммунную защиту, выработанную человеческим организмом после прививки или перенесенного заболевания.

Первые данные из США свидетельствуют о том, что XBB.1.5 не смертоноснее других подвариантов Омикрона. Однако эксперты опасаются, если XBB.1.5 будет быстро распространяться, это приведет к росту числа людей с тяжелыми симптомами.

Поскольку XBB.1.5 является подвариантом Омикрона, вакцинация и/или перенесенное ранее заболевание все равно обеспечит системный иммунитет к новому подварианту.