В Киеве домашний кот покусал двух человек, через некоторое время у него обнаружили бешенство

В Киеве кот заразился смертельным заболеванием – бешенством – и покусал своих хозяев. Впоследствии животное скончалось, а пострадавших доставили в больницу.

Бешенство в Киеве

По информации ведомства, 20 июля местная жительница обратилась в отдел по борьбе с бешенством животных, предоставив труп своему домашнему коту. Она рассказала, что в начале июля находилась со своими двумя котами в селе Санчики (Хмельницкая область). Животные не были привиты от бешенства.

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Один из них покинул дом и скрылся. На следующий день его нашли с травмами, после чего животное доставили в ветеринарную больницу в городе Староконстантинов, где была проведена антибиотикотерапия.

16 июля женщина заметила изменения в поведении этого кота, он стал скрываться, а затем неожиданно напал на владельцев и отказывался от еды. Животное укусило владелицу и его дочь. Впоследствии у кота появились судороги, и через короткое время он умер.

20 июля были проведены необходимые лабораторные исследования, которые методом биологических тестов подтвердили бешенство у животного 3 августа. Пострадавшие приступили к антирабическому лечению в Киеве. Другого кота вакцинировали против этого заболевания.

Насколько опасно бешенство

Бешенство – это инфекционное заболевание, которое передается людям от животных. Ежегодно во всем мире от него гибнут 60 тысяч человек. Если клинические симптомы появились, пациента почти невозможно спасти. Известно только 25 задокументированных случаев выздоровления. После укуса бешеного животного спасает постэкспозиционная профилактика (ПЭП) – срочное введение сыворотки.

Вот почему лучше не ждать появления симптомов после укуса. Нужно действовать сразу, быстро и на всякий случай. Лечение могут прекратить, если по результатам лабораторных анализов животное здоровое или после 10-дневного карантина у него не появилось признаков бешенства.