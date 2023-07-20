Нашли самую эффективную позу для достижения женского оргазма

Оргазм – это пик сексуального удовольствия, при котором снимается напряжение и ритмично сокращаются мышцы таза. Но не все женщины могут его достичь

В какой позе проще всего достичь оргазма

Гинекологи из частной американской клиники New H Medical пришли к выводу, что гетеросексуальным женщинам проще достичь оргазма в миссионерской позе, подложив под свой таз подушку.

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В этом положении во время секса кровоток в клиторе увеличивается интенсивнее всего. Они изучили физиологические показатели кровотока с помощью сканера УЗИ, пока пара добровольцев занималась сексом в пяти популярных позах по десять минут.

Исследование показало, что самая неэффективная поза – догги-стайл.

Существующие виды оргазма

Женский оргазм обычно делят на клиторальный, вагинальный и анальный. Однако, согласно обзору 2014 года, вагинального оргазма не существует. Ученые отмечают, что женщинам недостаточно проникновения – для получения оргазма требуется стимуляция клитора.

Проще говоря, женщина может добиться оргазма при мастурбации или во время секса с проникновением, если при этом партнер стимулирует головку клитора пальцами.