Уже в 18 странах: комары, которые являются переносчиками лихорадки Денге, проникли в Европу
Источник:ВВС
В Европе бьют тревогу – Инвазивный вид комаров, который переносит лихорадку Денге, уже зафиксировали в 13 странах ЕС, в частности Франции, Испании и Греции.
Тревожную статистику сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
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Согласно данным, тигрового комара зафиксировали также в Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении, Бельгии, Чехии, Нидерландах и Словакии, а также на Кипре.
Появились комары – появятся и случаи болезни
Специалисты обеспокоены из-за вероятного роста случаев лихорадки денге на европейском континенте.
Более того, болезнь может распространиться и дальше. Дело в том, что в конце июля во Франции состоятся Олимпийские игры, откуда, "комариные маршруты" могут распространиться дальше.Заметьте! Азиатский тигровый комар, кроме лихорадки денге, может переносить еще и чикунгунью и вирус Зика, которые регистрировали в основном в некоторых частях Африки, Азии и Америки.
Лихорадка Денге
В ВОЗ сообщают, что лихорадка денге является эндемичной в более 100 странах мира, в прошлом году было зарегистрировано более 6 миллионов случаев заболевания и 7 тысяч смертей.
Больше всего больных регистрировали в Бангладеш, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме.
Волноваться ли европейцам
Большинство случаев, которые регистрировали в Европе, были импортированными, то есть "привезенными". В то же время в прошлом году количество этих случаев возросло и достигло почти 5 тысяч больных.
Впрочем инфицирование внутри страны и распространение инфекции также растут: 130 человек пострадали в 2023 году, годом ранее эта цифра была почти вдвое меньше – 71 случай.
Это связывают с изменениями климата, что создают благоприятные условия для распространения инвазивных комаров в районы, где раньше их не фиксировали.
Сейчас медики подчеркивают важность раннего выявления случаев заболевания, мероприятиях по повышению осведомленности людей о распространении комаров в регионах Европы.