Уже в 18 странах: комары, которые являются переносчиками лихорадки Денге, проникли в Европу

В Европе бьют тревогу – Инвазивный вид комаров, который переносит лихорадку Денге, уже зафиксировали в 13 странах ЕС, в частности Франции, Испании и Греции.

Тревожную статистику сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Согласно данным, тигрового комара зафиксировали также в Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении, Бельгии, Чехии, Нидерландах и Словакии, а также на Кипре.

Появились комары – появятся и случаи болезни

Специалисты обеспокоены из-за вероятного роста случаев лихорадки денге на европейском континенте.

Более того, болезнь может распространиться и дальше. Дело в том, что в конце июля во Франции состоятся Олимпийские игры, откуда, "комариные маршруты" могут распространиться дальше.

Лихорадка Денге

! Азиатский тигровый комар, кроме лихорадки денге, может переносить еще и чикунгунью и вирус Зика, которые регистрировали в основном в некоторых частях Африки, Азии и Америки.

В ВОЗ сообщают, что лихорадка денге является эндемичной в более 100 странах мира, в прошлом году было зарегистрировано более 6 миллионов случаев заболевания и 7 тысяч смертей.

Больше всего больных регистрировали в Бангладеш, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме.

Волноваться ли европейцам

Большинство случаев, которые регистрировали в Европе, были импортированными, то есть "привезенными". В то же время в прошлом году количество этих случаев возросло и достигло почти 5 тысяч больных.

Впрочем инфицирование внутри страны и распространение инфекции также растут: 130 человек пострадали в 2023 году, годом ранее эта цифра была почти вдвое меньше – 71 случай.

Это связывают с изменениями климата, что создают благоприятные условия для распространения инвазивных комаров в районы, где раньше их не фиксировали.

Сейчас медики подчеркивают важность раннего выявления случаев заболевания, мероприятиях по повышению осведомленности людей о распространении комаров в регионах Европы.