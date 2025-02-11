На Буковине от кори умер 10-летний ребенок
В Черновицкой области от осложнений кори трагически умер 10-летний ребенок. Как стало известно, он не был вакцинирован.
Корь в Черновцах
Об этом случае сообщил Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, передает 24 Канал. Эксперты акцентируют на том, что почти четверть детей региона (23,5%), которые должны были получить прививки согласно Национальному календарю вакцинации, до сих пор его не сделали.
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Причины такого положения вещей разнообразны, среди которых:
- отказ родителей из-за религиозных убеждений;
- опасения из-за возможных побочных реакций;
- откладывание вакцинации без всяких обоснованных причин.
С начала года в области зарегистрирован летальный случай, умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован. Эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции в указанном очаге,
– сообщили в департаменте.
Что надо знать о кори
Корь - это инфекционное заболевание вирусного происхождения, которое проявляется в виде больших красных высыпаний на коже. Чаще всего корью болеют дети, но взрослые также могут заразиться.
Заражение происходит воздушно-капельным путем. Если рядом находится больной, до 90% людей без иммунитета к вирусу кори могут заболеть. Для инфицирования достаточно вдохнуть зараженный воздух или коснуться инфицированной поверхности, а затем прикоснуться к глазам, носа или рта.
Больные корью способны передавать вирус другим людям за четыре дня до появления высыпаний и в течение четырех дней после их появления. Сам вирус может оставаться в воздухе до двух часов.
Благодаря вакцинации заболеваемость корью в современном мире значительно снизилась. В период с 2000 по 2018 год уровень смертности от этой болезни уменьшился на 73%. Около 86% детей в мире получили хотя бы одну дозу вакцины.
В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 10 – 14 дней и не требует специального лечения.
Для облегчения состояния больного и снижения симптомов рекомендуется:
- поддерживать водный баланс, регулярно употребляя жидкость;
- больше отдыхать;
- в случае необходимости принимать жаропонижающие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, если высокая температура наносит значительный дискомфорт. Эти рекомендации касаются как детей, так и взрослых.
После появления высыпаний важно соблюдать изоляцию в течение четырех дней, чтобы минимизировать риск заражения.
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