Нашли новую страшную опасность безникотинных сигарет

Биомедицинская группа впервые продемонстрировала, как электронные сигареты без никотина оказывают разрушительное влияние на микроциркуляцию в легких. Они также раскрывают механизм, стоящий за этим повреждением.

Современные люди, стремясь бросить курить, все чаще обращаются к электронным сигаретам или вейпам, в частности, использующим безникотиновые жидкости. Несмотря на возрастающую популярность этих товаров, научное сообщество до сих пор недостаточно исследовало эту тему.

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Новое исследование электронных сигарет

Специалисты по Университета Англии Раскин в Кембридже решили подробно рассмотреть, как ароматизированные пары для ингаляции влияют на эндотелий легких.

Анализ проводился с использованием одноразовых электронных сигарет со вкусом арбуза в трех разновидностях: с 10 и 20 мг бензоата никотина или совсем без него. На основе этих жидкостей и дистиллированной воды специалисты приготовили растворы разной концентрации (от 0 до 20%), которыми затем обрабатывали эндотелиальные клетки.

Электронные папиросы без никотина также вредны

В результате исследователи обнаружили, что под действием жидкости для электронных сигарет и ее пара происходит значительная гибель клеток (апоптоз), нарушается функциональность барьера микроциркуляторного русла легких, увеличивается высвобождение цитокинов.

При этом все образцы, независимо от содержания никотина, оказывали негативное влияние. Оказалось, что безникотиновые жидкости имеют одинаковый химический состав, за исключением, конечно, содержания никотина.

Исследователи также обнаружили, что безникотиновая жидкость усиливает накопление АФК в эндотелиальных клетках, а именно избыток активных форм кислорода наносит вред клеткам и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку, артриту и т.д.

Кроме того, выявлены нарушения в регулировании многих генов, связанных с адгезионными соединениями, в частности значительно увеличился уровень белка ARF6. Дополнительный анализ показал, что ARF6 является ключевым регулятором нарушений функции легочного эндотелия.