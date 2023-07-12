Эра антибиотикорезистентности: в чем опасность нерационального использования антибиотиков

Ангина или бронхит, обычно лечащиеся быстро и без последствий, за несколько десятков лет могут стать неизлечимыми. Ведь бактерии становятся более устойчивыми к антибиотикам, потому что люди часто используют это лекарство нерационально.

Почему антибиотикорезистентность опасна для человечества, какие причины такого явления и как его избежать, рассказывает менеджер по фармаконадзора корпорации "Артериум" Римма Батталова.

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Что такое антибиотикорезистентность и как она возникает

История антибиотиков началась в 1928 году, когда шотландский бактериолог Александр Флеминг изобрел пенициллин. Оказалось, что пенициллин оказывает сильное антибактериальное действие и влияет на различные бактерии.

Так началась эра антибиотиков, которая в 1940 – 1960 годах достигла своего апогея: ученые создавали новые препараты, а болезни, ранее считавшиеся смертельными (сепсис, пневмония, туберкулез, различные воспаления и т.п.), стали излечимыми. Однако вредные бактерии начали быстро адаптироваться к жизни рядом с человеком, а самые стойкие из них научились производить вещества, блокирующие действие антибиотиков.

Это явление называют антибиотикорезистентностью – то есть стойкостью бактерий к действию антибиотиков. В случаях инфицирования такими бактериями, лекарство становится бессильным перед патогенным возбудителем и не может помочь организму справиться с недугом. В зависимости от болезни это может иметь разные последствия: от выздоровления до хронизации болезни и даже смертельных случаев.

За данным Всемирная организация здравоохранения, антибиотикорезистентность – в десятке наибольших угроз для здоровья человека. Каждый год тысячи людей в мире умирают из-за ускоренного развития этой проблемы.

Резистентность бактерий – это естественный процесс, поскольку бактерии обладают способностью приспосабливаться к окружающей среде с целью выжить. Остановить этот процесс полностью – не в наших силах, однако нам по силам замедлить развитие антибиотикорезистентности и сохранить эффективность антибиотиков. Однако за последние годы антибиотикорезистентность растет быстро и становится проблемой мирового масштаба. Основная причина ускорения антибиотикорезистентности – нерациональное применение антибиотиков.

Как правило, это происходит по двум сценариям:

Человек заболел, но не обращается к специалисту и самостоятельно назначает курс антибиотика. Причем не всегда это вообще имеет смысл: например антибиотики не действуют на вирусы. Правильно определить возбудителя болезни и назначить соответствующее лечение может только врач.

Человек принимает курс антибиотика, назначенный врачом, но полностью не соблюдает назначение: прерывает или завершает лечение раньше; самостоятельно сменяет один препарат на другой во время лечения. Помните: только специалист может изменять дозировку или препарат.

Чем чревато нерациональное употребление антибиотиков

Ситуация, когда люди сами назначают себе антибиотик, очень распространена. Кому-то их посоветовала соседка, другие прочитали хорошие отзывы о препарате в интернете, а кто-то решил использовать упаковку, которую начал раньше. Назначая антибиотик конкретному человеку, врач учитывает многие факторы: возраст, состояние здоровья, чувствительность бактерий.

Если пациент самостоятельно прерывает курс лечения, часть бактерий может выжить, сосуществовать вместе с антибиотиками. Таким образом, человек становится носителем резистентных микроорганизмов, которые продолжают размножаться в его теле, а также выделяться в окружающую среду, вследствие чего подвергать опасности ближайшее окружение.

Кроме того, самостоятельное назначение или замена антибиотика опасно еще и потому, что в составе каждого препарата содержится специфическое активное вещество, которое действует на конкретные виды бактерий. Торговое название препарата может быть аналогичным названию активного компонента или же отличаться. Эти нюансы знают только врачи, поэтому меняя препарат самостоятельно, вы можете приобрести лекарство с другим составом, которое в вашем случае может не сработать.

Правила употребления антибиотиков

Любые антибиотики принимать только по назначению врача.

Следует строго соблюдать назначенную врачом схему лечения, не увеличивать и не уменьшать дозу без консультации с врачом.

Принимать назначенный врачом курс до конца.

Самостоятельно не менять один препарат на другой.

Не передавать или рекомендовать антибиотики другим людям.

Электронные рецепты на антибиотики

Антибиотики относятся к рецептурной категории лекарственных средств, то есть они должны отпускаться из аптек по рецепту врача. Многие воспринимают внедрение электронных рецептов на антибиотики как ограничение, потому что привыкли свободно покупать их в аптеке.

Однако подобная практика – важный и общепризнанный в мире способ рационального применения антибиотиков, шаг к более качественному обслуживанию пациентов, забота об их здоровье, а также возможность снизить темпы прогрессирования антибиотикорезистентности. Электронный рецепт побуждает людей не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, если они чувствуют себя плохо.

Перспективы разработки новых антибиотиков

Проблема антибиотикорезистентности возникла сразу, как только начали применять первый антибиотик. С тех пор появилось предположение, что бактерии адаптируются к лекарству быстрее, чем человечество сможет разработать новые антибиотики. Это побудило исследователей искать новые методы синтеза молекул антибиотиков. Однако этот процесс является сложным и длительным.

На этапе разработки исследователи могут изучать более тысячи, а иногда десятки тысяч новых молекул, и только одна из них после 10 – 15 лет исследований сможет стать новым препаратом. Требуются десятилетия, чтобы доказать эффективность и безопасность нового лекарственного средства.

У врачей есть антибиотики резерва, но в случае быстрого развития антибиотикорезистентности патогенных бактерий в ближайшем будущем они станут основными средствами лечения, а на "скамейке запасных" потребуются новые игроки.

Остановить развитие антибиотикорезистентности невозможно, но мы можем замедлить этот процесс и уделить ученым больше времени для разработки новых препаратов. Следует ответственно относиться к употреблению антибиотиков и не заниматься самолечением.