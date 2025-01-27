Прорыв в трансплантации свиных органов: человек живет с почкой более 2 месяцев

Американка Тоуана Луни, которая пережила трансплантацию почки, полученной от генномодифицированной свиньи, уже 62 дня чувствует себя хорошо. Это значительное достижение, ведь ранее ни одному человеку с пересаженной свиной почкой не удавалось прожить более 61 дня.

Научные исследования в области свиной трансплантологии открывают новые горизонты для медицины. Чтобы преодолеть нехватку донорских органов, ученые научились отключать те гены свиней, которые вызывают отторжение у человека, и проводят эксперименты по пересадке свиных органов, таких как почки и сердца, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Associated Press.

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К этому времени все попытки приводили к тому, что органы приживались, но максимум через 61 день у пациентов наступала смерть из-за реакции организма на инородное тело. Эту "назойливость" иммунной системы даже использовали в борьбе с раком.

Самая удачная пересадка свиной почки

Специалисты из Медицинского центра Лангон в Нью-Йорке успешно провели операцию по пересадке почки женщине, которая теперь чувствует себя хорошо более двух месяцев. Врач Роберт Монтгомери, который возглавлял операцию, подтвердил, что орган работает "абсолютно нормально".

Врачи надеются, что через месяц Тоуана сможет вернуться домой в Алабаму. Хотя предсказать продолжительность функционирования свиного органа невозможно, шансы на это выглядят обнадеживающе.

Доктор Тацуо Каваи, который первым в мире осуществил пересадку свиной почки человеку, отметил, что здоровье Луни значительно лучше, чем у предыдущих пациентов, что может помочь в дальнейшем развитии ксенотрансплантации – процесса пересадки органов от одних биологических видов к другим.

Побороли признаки отторжения

Тоуана в 1999 году пожертвовала одну из своих почек матери, а вторая почка прекратила функционировать из-за осложнений, связанные с высоким артериальным давлением. Она провела восемь лет на диализе, и врачи пришли к выводу, что пересадка человеческого органа невозможна из-за высокого уровня антител в ее крови, нацеленных на уничтожение чужого органа.

Операция по пересадке свиного органа состоялась 25 ноября, а через 11 дней Тоуану выписали из больницы. Через три недели после операции медики заметили минимальные признаки отторжения, но благодаря новым методам лечения, разработанным после эксперимента 2023 года, симптомы были устранены, и повторных сигналов отторжения не возникало.

Не известно, как долго Тоуана сможет жить с новой почкой, но в случае необходимости у нее есть возможность вернуться к диализу.