Теперь с проблемами ментального здоровья можно обращаться и к семейным врачам, – Минздрав

В Министерстве здравоохранения сообщили, что семейные врачи, прошедшие обучение по программе ВОЗ mhGAP, могут помогать в вопросах, касающихся ментального здоровья.

Психологическая помощь от семейных врачей

Вероятность того, что ваш семейный врач сможет выявить, диагностировать и оказать поддержку, достаточно высока – сейчас каждый третий семейный врач готов предоставить услуги по ментальному здоровью. При необходимости происходит направление к специалисту узкого профиля – психологу, психотерапевту или психиатру.

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Как получить помощь

Эта услуга абсолютно бесплатна, поскольку она осуществляется в рамках Программы медицинских гарантий. Уже более 850 учреждений первичной медицинской помощи имеют соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины, их можно просмотреть на интерактивная карта.

Аналогичные данные помогут предоставить операторы горячей линии НСЗУ – для этого нужно звонить по номеру 16-77.

Включение услуги по ментальному здоровью в "первичку" является частью приоритетного проекта Министерства здравоохранения в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" – инициативы первой леди Елены Зеленской.

Не надо объяснять, что ментальное здоровье наших людей – это и есть та же устойчивость, украинская стойкость, которая, с одной стороны, стала легендой, а с другой – ее саму нужно все время поддерживать. Ибо на ней все держится,

– подчеркивает первая леди.

Как показало исследование "Украинского института будущего", усталость, нервозность, проблемы со сном – это наиболее распространенные состояния для большинства украинцев. Психологическое истощение особенно характерно для женщин среднего возраста (36 – 50 лет).

Интеграция услуги ментального здоровья в систему первичной медицинской помощи является компонентом приоритетного проекта Министерства здравоохранения Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья - инициативы первой леди Елены Зеленской. Коммуникационное сопровождение осуществляется при поддержке ВОЗ, Правительства Канады, Международного медицинского корпуса.