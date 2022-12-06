Доступный препарат против заболевания печени оказался эффективным против коронавируса

Незапатентованный препарат для лечения заболеваний печени может предотвратить заражение COVID-19 и защитить от будущих вариантов вируса.

Почему важен поиск нового лекарства против коронавируса

Исследование показало, что препарат, используемый для лечения определенного типа болезни печени, может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в наши клетки. Поскольку этот препарат нацелен на клетки-хозяева, а не на вирус, он должен оградить от новых вариантов вируса, а также других коронавирусов, которые могут появиться.

Также на тему: Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на мозг подростков

Вакцины защищают нас, укрепляя нашу иммунную систему, чтобы она могла распознать вирус и избавиться, или, по крайней мере, ослабить его. Но вакцины не помогают всем, например, для пациентов со слабой иммунной системой, и не все имеют к ним доступ. Кроме того, вирус может мутировать в новые вакциностойкие варианты,

– рассказал автор исследования доктор Фотиос Сампазиотис.

Подтверждение эффективности UDCA урсодезоксихолевой кислоты

Он раньше работал с органоидами для изучения заболеваний желчных протоков. Органоиды – это скопления клеток, которые могут расти и размножаться в культуре, приобретая трехмерную структуру, выполняющую те же функции, что и часть исследуемого органа.

Используя их, исследователи достаточно случайно обнаружили, что молекула, известная как FXR, которая присутствует в больших количествах в этих органоидах желчных протоков, непосредственно регулирует рецепторы ACE2 (они являются ключом для коронавируса), эффективно открывая и закрывая их. Далее они показали, что урсодезоксихолевая кислота (UDCA), незапатентованный препарат, используемый для лечения заболевания печени, снижает FXR и закрывает дверь ACE2.

Далее ученые доказали, что препарат предотвращает заражение хомяков , подвергшихся воздействию вируса. Затем ученые проверили, подтвердятся ли их выводы на лёгких человека. Ученые взяли донорские легкие и в одну часть органа ввели препарат, а в другую нет, и подвергли их воздействию SARS-CoV-2. Оказалось, что легкое, которое получило препарат, не заразилось, а другое – да.

После этого ученые просмотрели данные о COVID-19 в двух группах пациентов . Они обнаружили, что люди, получавшие UDCA, имели меньше шансов заболеть тяжелой формой COVID-19 и быть госпитализированными.

Поэтому ученые считают, что препарат может быть доступным и эффективным способом защиты тех, для кого вакцина от COVID-19 неэффективна или недоступна. Если это будет подтверждено в больших клинических испытаниях, это приведет к революции в борьбе с коронавирусом.