В США впервые употребление марихуаны превысило потребление алкоголя

В США впервые количество людей, которые употребляют марихуану ежедневно, превысило количество тех, кто ежедневно пьет алкоголь. Статистика изменилась за последние 40 лет.

Об этом свидетельствует анализ данных опросов с 1979 до 2022 года. Связывают это с тем, что рекреационное употребление марихуаны стало более массовым и легальным почти в половине штатов США.

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Подробнее о статистике

В 2022 году примерно 17,7 миллиона человек сообщили об употреблении марихуаны ежедневно или почти ежедневно.

При этом о ежедневном употреблении алкоголя сообщили 14,7 миллиона человек.

В 1992 году ежедневное потребление каннабиса было самым низким – менее миллиона человек замечали, что курят марихуану почти каждый день.

Алкоголь всегда употребляли чаще, однако в 2022 году употребление марихуаны начало расти. Сейчас потребление каннабиса сравнивают скорее с курением.

"Примерно 40% потребителей марихуаны употребляют ее ежедневно или почти ежедневно – эта поведенческая модель больше похожа на ту, что вызывает потребление табака, чем на ту, которую вызывает обычное употребление алкоголя", – говорится в выводах.

Рост продолжается: безопасно ли это

С 1992 по 2022 год показатель ежедневного или почти ежедневного употребления марихуаны вырос в 15 раз.

В то же время в исследовании отмечают, что люди, которые часто употребляют марихуану, склонны к тому, чтобы стать от нее зависимыми.

Кроме того, употребление марихуаны время от времени связывают с рисками развития психоза.