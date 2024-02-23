Ученые создали универсальное противоядие, которое действует после укусов самых опасных змей

Несмотря на то, что современные методы борьбы с отравлениями от змеиных укусов достигли высокого успеха, выяснение вида укусившей змеи является неотъемлемой частью процесса выбора противоядия. Однако благодаря недавнему исследованию, проведенному международной группой ученых, эта необходимость может исчезнуть.

Опасность змей

Змеиные укусы являются серьезной проблемой для глобального здравоохранения. Согласно разным оценкам (хоть и некоторые из них могут быть завышены), каждый год от укусов змей погибает до 138 тысяч человек, и более 400 тысяч получают инвалидность. Больше всего от этого страдают жители Африки и Азии, причем не только из-за частоты случаев укусов змей, но и из-за ограниченного доступа к качественной медицинской помощи.

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Для решения этой проблемы крайне важны усовершенствованные методы лечения. Сейчас для борьбы с отравлениями смертельными ядами змей необходимо точное определение вида змеи, которая укусила человека, чтобы подобрать соответствующее противоядие. Однако даже при выполнении этих условий возможны осложнения в виде сывороточной болезни и анафилаксии – аллергической реакции на чужеродный белок-противоядие в крови, которое чаще всего имеет животное происхождение.

Поиск нового противоядия

Поэтому международная команда исследователей из США, Великобритании и Индии поставила перед собой задачу создать универсальное противоядие от смертельного яда змей семейства Elapidae (аспиды). В это большое семейство входит 384 вида ядовитых змей, включая самых опасных: королевскую кобру, черную мамбу и индийского крайта.

На первом этапе исследования ученые изучили и сравнили белки яда разных видов аспид. Они обнаружили, что белок, который называется трипальцевым токсином (3FTx), есть у всех аспидных змей и содержит похожие части у других видов. Более того, белки 3FTx являются высокотоксичными и вызывают паралич по всему телу, что делает их идеальной мишенью для применения противоядия.

Эффективность нового противоядия

Для того, чтобы найти противоядие, которое блокирует 3FTx и в меньшей степени вызывает аллергическую реакцию, биологи изучили базу данных, содержащую более 50 миллиардов различных человеческих противотел. Они проверили, какие из них лучше всего связываются с различными вариантами белка 3FTx, что позволило сузить область поиска до 30 противотел, из которых наибольшим взаимодействием с токсином яда обладало противотело 95Mat5.

Затем ученые испытали действие полностью синтетического 95Mat5 на мышах, которым вводили токсины различных змей. Во всех случаях грызуны, которым вводили 95Mat5 одновременно с ядом, оставались живыми, без паралича и других осложнений. Когда исследователи изучили, почему 95Mat5 так эффективно блокирует различные варианты 3FTx, они обнаружили, что противотело имитирует структуру человеческого белка, с которым связывается обычно 3FTx, вызывая паралич мышц.

Хотя 95Mat5 эффективен против яда всех аспидов, он не блокирует яд гадюк – второго большого семейства ядовитых змей. Исследователи планируют продолжить работу в этом направлении и найти противотела, которые бы нейтрализовали другой токсин аспидов, а также два токсина, содержащиеся в яде гадюк.