Ученые приблизили эту идею к реальности благодаря испытаниям инновационного мРНК-препарата, способного активировать натуральные антивирусные механизмы нашего организма. О результатах исследования недавно сообщил авторитетный журнал Science Translational Medicine, передает 24 Канал.

Речь идет о возможности создания универсального средства против вирусов,

– объяснил профессор Душан Богунович из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Как действуют новые лекарства против вирусов?

Наше тело, кроме выработки антител, имеет и другие защитные "экраны". В случае обнаружения вирусной угрозы клетки выпускают сигнал – молекулу интерферона, которая включает около тысячи генов и запускает синтез множества защитных белков.

Одни из них блокируют вторжение вирусов в клетки, другие – не дают вырабатываться новым вирусным частицам. По отдельности эти белки не всегда эффективны, однако их совместный "ансамбль" может существенно повлиять на течение инфекции.

Проблема в том, что вирусы, особенно те, поражающие дыхательные пути, размножаются очень быстро – часто опережают способность организма мобилизовать "армию" защиты. Но если немного ускорить иммунный ответ, можно справиться с вирусом и смягчить течение болезни еще до того, как ситуация станет критической.

Использование интерферона в качестве лекарства казалось хорошей идеей, однако этот метод сопровождается серьезными побочными эффектами. Поэтому ученые сосредоточились на разработке новых препаратов, сочетающих несколько из ключевых интерферон-индуцированных белков.

Исследователи отобрали группу защитных белков и ввели их в клетки с помощью современных мРНК-технологий. Такой способ дает возможность организму временно самостоятельно синтезировать нужные белки именно там, где в них больше всего нуждаются – в клетке.

Лабораторные испытания на человеческих клетках, зараженных различными вирусами – такими как грипп или вирус Зика – показали, что комбинация таких белков эффективно усиливает противовирусную защиту. Биотехнологи считают, что это дает реальное преимущество для организма.

Далее препарат протестировали in vivo: его ввели в легкие золотистых хомячков. Интересно, что животные, которые получили коктейль из мРНК, были значительно лучше защищены от SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19 – у них фиксировали в разы меньшую вирусную нагрузку, чем у контрольной группы.

Революция в борьбе с вирусами

Если сегодня антивирусные лекарства работают узко и прицельно – только против определенных возбудителей, то появление подобного универсального ингалятора может совершить настоящую революцию в медицине, подобную открытию пенициллина в борьбе с бактериями.

Впрочем, до появления массового препарата еще долгий путь. По словам профессора Ариса Кацуракиса из Оксфордского университета, это направление вдохновляет и открывает новые горизонты для технологии мРНК не только в вакцинах.

Кроме того, как отмечает профессор Богунович, в отличие от антибиотиков, к такому комплексному антивирусному подходу вирусам будет очень трудно выработать устойчивость, ведь белки влияют на различные этапы жизненного цикла возбудителя. Аналогично тот же принцип успешно применяется в лечении ВИЧ-инфекции.