Во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи умер мужчина, которому 6 августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу.

Об этом сообщили на странице медучреждения в Facebook.

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Как отметили медики, сначала пациент чувствовал себя хорошо, но затем состояние резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни последующая реанимация уже не имели эффекта,

– говорится в сообщении.

Каждый третий после такой операции не выживает

По словам медиков, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время, как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", – сказали в больнице.

За последние девять месяцев команда врачей с помощью коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а затем во Львове успешно трансплантировали 11 почек и 4 сердца.