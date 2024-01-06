Простой способ всего за 10 минут снизить тягу к курению

Курение является фактором риска многих заболеваний, избавиться от этой вредной привычки не так-то просто. Для многих курение стало зависимостью, поэтому даже минимальные шаги на пути к тому, чтобы бросить курить, будут полезны для курильщиков.

Более того, если это шаги в прямом смысле, а не аллегорическом. Дело в том, что ученые из Университета Инсбрука представили перспективное решение для курящих, желающих бросить курить.

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Они убеждают, что короткая 10-минутная прогулка на свежем воздухе может значительно снизить тягу к курению и поможет бороться с зависимостью. Подойдет даже тренировка на беговой дорожке.

Почему это важно

Курение является одной из основных причин смертности, которую можно предотвратить. В то же время привычка провоцирует более 7 миллионов смертей в год по всему миру. Из-за сильного влечения к курению и зависимости оставить эту привычку удается менее 10% курящих ежегодно.

Подробнее об исследовании

Выборка достаточно ограничена, в исследовании приняли участие 16 курильщиков. Участникам предложили либо совершить 10-минутную прогулку на свежем воздухе, либо заниматься на беговой дорожке, а третьей группе поручили просто сидеть.

Участники отчитывались о своем влечении к курению и самочувствию до, во время и после эксперимента.

Результаты показали, что короткие физические упражнения существенно уменьшают тягу к курению и симптомы абстиненции (зависимости) Как бонус, все участники сообщили о лучшем общем самочувствии во время ходьбы.

Хотя различий между группами через 20 минут не наблюдалось, заметно увеличилось время до следующей выкуренной сигареты, что указывает на потенциальную эффективность упражнений на свежем воздухе.

– говорится в статье.

Перспектива открытия

Исследователи отметили необходимость более масштабных исследований, чтобы точно определить, какие аспекты физической активности и пребывания на свежем воздухе оказывают наибольшее влияние на снижение влечения к курению.