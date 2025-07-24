Сколько надо ходить, чтобы уменьшить риск преждевременной смерти

Оказывается, ежедневно проходить 7000 шагов – вполне достаточно, чтобы почти наполовину снизить риск преждевременной смерти от различных причин, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Этот вывод ученых разрушает устойчивый миф об обязательных 10 тысячах шагов в день.

Хотя большая продолжительность ходьбы действительно влияет положительно, именно отметка в 7000 шагов является оптимальной для значительного оздоровительного эффекта, пишет 24 Канал со ссылкой на The Lancet Public Health.

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Авторы исследования предлагают включать эту цифру в ежедневные рекомендации по физической активности вместо сложных для восприятия "часов умеренной нагрузки".

Сколько шагов в день нужно делать?

Чтобы определить минимальную эффективную норму ежедневных шагов, исследователи проанализировали 57 предыдущих работ на эту тему. Выяснилось, что даже 4000 шагов в день уже уменьшают риск смерти на 36% по сравнению с людьми, которые преодолевают лишь 2000 шагов.

Однако наибольший скачок пользы наблюдается именно при достижении 7000 шагов: риск смерти от всех причин и болезней сердца уменьшается на 47%, а вероятность развития рака – на 37%.

Кроме этого, те, кто регулярно проходит не менее 7000 шагов, реже сталкиваются с деменцией (на 38% меньше случаев), заболеваниями сердца (на 25% реже), симптомами депрессии (22%) и диабетом (14%). Снижение риска развития рака составляет еще 6%, хотя взаимосвязь между количеством шагов и онкологическими заболеваниями менее выражена.

7000 шагов в день – доступная и эффективная доза активности для новой здоровой жизни. Не обязательно гнаться за “идеальными” 10 тысячами: главное – двигаться и делать это регулярно.