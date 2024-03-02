Способ облегчить менопаузу, который доступен всем женщинам

Симптомы менопаузы могут донимать женщин и ухудшать уровень жизни. Чтобы улучшить психологическое состояние женщин нужно работать комплексно. Но теперь ученые сообщили, что есть простой способ, который может значительно уменьшить симптоматику менопаузы.

Более того, этот способ является доступным и понравится большинству женщин. И речь об обычном общении.

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Менопауза часто может провоцировать неприятные физические и психологические симптомы: приливы, ночную потливость, проблемы с памятью и депрессией.

Зато когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и осознанность могут быть эффективными для ослабления симптомов.

"Пациентки, которые проходили КПТ, имели незначительное улучшение в качестве жизни, уменьшении депрессии и тревоги", – сообщил профессор Эйми Спектор.

Как общение может помочь

Метаанализ охватывает данные из 22 научных работ. Ученые обнаружили, чтоо разговорная терапия имела среднее или большое влияние на качество жизни и незначительное, но положительное – на уменьшение тревоги и депрессии.

Пока не до конца понятно, ли такие преимущества являются долгосрочным и одинаково ли они эффективны для всех пациенток. Впрочем, специалисты призвали учитывать результаты исследования при обновлении клинических рекомендаций.