Все больше украинцев отказались от курения: статистика Минздрава

С 2008 по 2020 год в Украине количество курильщиков снизилось на 36%. Но многие дети и подростки перешли на электронные сигареты.

Украинцы курят меньше

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин со ссылкой на данные Государственной службы статистики. По его словам, потребление электронных сигарет детьми в возрасте 13 – 15 лет составляет 18,2% – это очень высокий показатель.

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Игорь Кузин "По прогнозам ВОЗ, к 2025 году мы должны достичь снижения распространенности употребления табака еще на 25,9%, но понимаем, что из-за полномасштабной войны, скорее всего, этого показателя не достигнем".

Борьба с курением

В Минздраве объясняют, что с 2012 года в Украине запрещено большинство форм рекламы табачных изделий, но табачная выкладка (демонстрация изделий в точках продаж) осталась неурегулированной. Кроме того, реклама вейпов и электронных сигарет также не была урегулирована. Однако с июля 2023 года норма закона запретит рекламу е-сигарет и приборов для нагрева табака.

В начале 2023 года Минздрав утвердил приказ, предусматривающий внеплановые меры государственного надзора/контроля в сфере законодательства по предупреждению и уменьшению табачных изделий на период военного положения. Этот приказ уже направлен в Минюст для официальной регистрации.

В Минздраве считают, что уже скоро соответствующие органы будут иметь законные рычаги для усиления контроля над оборотом табачных изделий.

Что происходит с организмом, когда вы бросаете курить

Через 20 минут нормализуется пульс.

Через 8 часов уровень кислорода восстановится, а уровень угарного газа крови снизится вдвое.

Через 48 часов весь угарный газ из крови выйдет. Легкие очищаются от слизи, а вкусовые ощущения и запахи улучшаются.

Через 72 часа дышать станет легче, потому что бронхи начали расслабляться. Энергии прибавится.

Через 2 – 12 недель кровь будет поступать к сердцу и мышцам гораздо лучше, потому что улучшится кровообращение.

Через 3 – 9 месяцев любые проблемы с кашлем, хрипом или дыханием исчезнут, поскольку работа легких улучшится на 10%.

Через 1 год. Отличные новости! Риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с риском курильщика.

Спустя 10 лет. Еще отличные новости! Риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.