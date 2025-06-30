К такому выводу пришли исследователи, которые обнаружили заметную связь между высоким потреблением витамина K1 – больше всего которого содержится в шпинате, кейли (кудрявая капуста) и брокколи – и снижением вероятности смертности от сердечных болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на Science.

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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смертности в мире. Особенно опасен атеросклероз: при этой болезни на стенках артерий образуются бляшки, сужающие сосуды и повышающие риск инфаркта и инсульта.

Витамин К улучшает здоровье сердца

Новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн, Университета Западной Австралии и Датского института рака продемонстрировало: витамин K1, содержащийся в листовых овощах, может замедлять процесс кальцификации сосудов – важный фактор развития атеросклероза.

В исследовании приняли участие 1436 пожилых женщин (средний возраст – 75 лет), за питанием и состоянием здоровья которых наблюдали более 14 лет. Результаты были убедительными: у тех, кто регулярно получал больше витамина K1 (около 119 мкг в сутки), вероятность смерти от атеросклеротических заболеваний была на 43% ниже, чем у тех, чей ежедневный уровень потребления составлял около 49 мкг.

Также у них реже наблюдалось утолщение стенок сонных артерий – раннее проявление атеросклероза. Смертность от инсультов и других сердечно-сосудистых болезней в этой группе также была значительно ниже.

Где содержится витамин К

Рекомендуемая суточная норма потребления витамина K1 составляет 120 мкг для мужчин и 90 мкг для женщин. Вот сколько этого витамина содержится в самых популярных овощах:

1 чашка сырого салата кейл – 472 мкг K1;

1 чашка сырого шпината – 145 мкг K1;

½ чашки вареной брокколи – 110 мкг K1;

½ чашки вареной брюссельской капусты – 109 мкг K1.

Добавляйте зеленые овощи в свой ежедневный рацион – это простой, но действенный способ укрепить сосуды и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.