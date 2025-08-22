Именно такие неожиданные выводы сделали исследователи, проанализировав масштабный массив научных работ, результаты которых недавно опубликовали в журнале Sleep and Biological Rhythms, пишет 24 Канал.

Йога улучшает сон

Ученые просмотрели данные 30 исследований, охвативших более 2500 людей с проблемами со сном, и выяснили: 30-минутные занятия интенсивной йогой дважды в неделю в течение 8 – 10 недель дают лучший результат в нормализации сна. Положительный эффект ощущали даже те, кто длительное время боролся с бессонницей.

Интересно, что на втором месте по эффективности оказалась обычная ходьба, а бронзу получили силовые тренировки. Это противоречит предыдущим исследованиям, которые отдавали предпочтение аэробным упражнениям средней интенсивности (например, классическому кардио).

В чем секрет йоги?

Почему же именно йога проявила наибольшую эффективность, ученые пока точно объяснить не могут. Йогу сложно четко отнести к аэробным или анаэробным тренировкам, а ее интенсивность часто индивидуальна. Одно из возможных объяснений – дыхательные практики, которые являются неотъемлемой частью йоги: они помогают регулировать мозговую активность и настраивают организм на отдых.

Дальнейшие шаги

Авторы исследования подчеркивают: несмотря на эффект от йоги, другие типы физической активности также способствуют улучшению сна. Для раскрытия истинных механизмов влияния требуется дальнейшее изучение различных видов тренировок, чтобы найти индивидуально самый эффективный рецепт для тех, кто страдает бессонницей.