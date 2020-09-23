Украинцы готовятся к сезону простуд, поэтому пытаются укрепить свой иммунитет. Однако часто люди прибегают только к народной медицине или самостоятельно назначают себе витамины.

Лимон, мед и имбирь – это одни из первых продуктов, которые приходят в голову, когда человек хочет защититься от вирусов. А чтобы окончательно укрепить организм перед сезоном простуд – добавляет в рацион и таблетки. Подробнее о том, как поддерживать иммунитет разумно – в сюжете 24 канала.

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Однако некоторые люди укрепляют свой организм по-другому. В частности, стараются хорошо спать, быть в хорошем настроении и даже поддерживать организм йогой. В то же время употребление свежих овощей и фруктов для некоторых является важной частью хорошего состояния.



Нужно не отказывать себе в продуктах, содержащих витамин D / Скриншот с видео

Витамин D в осеннюю пору

Нужно не отказывать себе в продуктах, содержащих "солнечный" витамин D – это яичные желтки, жирная рыба и сливочное масло. Физиолог Ольга Дорош посоветовала сдать анализ на наличие этого витамина в организме.

"С помощью соответствующего анализа можно узнать, все ли в норме у человека с витамином D, есть ли его избыток. После этого врач уже подберет необходимую концентрацию – профилактическую или лечебную. В свой рацион нужно активно добавлять зелень, овощи, ягоды и квашеную капусту. Поскольку они богаты флавоноидами, витамином С и веществами, необходимыми для поддержания иммунитета", – сообщила Ольга Дорош.

Ольга Дорош / Скриншот с видео

Как поддерживать иммунитет

Иммунолог Валентина Чопьяк убеждена, что иммунитет надо комплексно и последовательно поддерживать.

В осенний период иммунная система очень гармонизирована. Ведь мы получили достаточно витаминов и микроэлементов. Нужно не стрессовать, пить качественную воду и проводить много времени на свежем воздухе,

– подчеркнула она.

В то же время врачи запрещают заниматься самолечением. Специалисты отметили, что назначение препаратов самостоятельно может только навредить иммунитету.

Как украинцы укрепляют свой иммунитет: смотрите видео 24 канала